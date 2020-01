Irã põe o Itamaraty na parede!

Governo Bolsonaro declarou apoio ao ataque de Trump

Do Conversa Afiada

Multidão participou do funeral do general Soleimani em sua cidade natal, Kerman, no sudeste do Irã, na segunda-feira 7/I (Créditos: Mehdi Bolourian/Agência Fars)

Nesta segunda-feira 6/I o Ministério das Relações Exteriores informou que Maria Cristina Lopes, atual responsável pela embaixada brasileira em Teerã, foi convocada para uma conversa com representantes do governo iraniano.

A informação foi divulgada no início da noite desta segunda-feira pelo jornal O Globo.

Maria Cristina Lopes é a Encarregada de Negócios da embaixada brasileira no Irã. Ela foi chamada para o encontro pois o embaixador Rodrigo Santos encontra-se de férias.

"Informamos que a Encarregada de Negócios do Brasil em Teerã, assim como representantes de países que se manifestaram sobre os acontecimentos em Bagdá, foram convocados pela chancelaria iraniana", informou o governo brasileiro em nota.

Na última sexta-feira 3/I, um ataque norte-americano em Bagdá, Iraque, causou a morte de Qassem Soleimani, um dos principais líderes militares do Irã. O general Soleimani era o chefe da Guarda Revolucionária do país - mas, segundo o governo de Donald Trump, ele era o líder de uma organização terrorista.

No mesmo dia, o Itamaraty praticou mais um capítulo da chamada "diplomacia da submissão": parabenizou o governo Trump pela ação e classificou o assassinato do general como uma "luta contra o flagelo do terrorismo".

Em tempo: encontro ocorreu na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Itamaraty, entretanto, o teor da conversa não será divulgado à imprensa...

http://www.patrialatina.com.br/ira-poe-o-itamaraty-na-parede/