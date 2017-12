Jussara Calmon se casa na praia de Copacabana

A atriz escolheu o dia 31 de Dezembro para a cerimônia matrimonial com o marido Norueguês, Gudmund Fjortoft.



Dia 31 de Dezembro, exatamente às 19 horas, a praia de Copacabana vai estar pegando fogos de amor. Será celebrada a cerimônia de casamento ao ar livre da atriz Jussara Calmon com o marido, norueguês, Gudmund Fjortoft. A atriz conta que será uma emoção única realizar o sonho de se casar na praia do país em que nasceu e que tanto ama.

Para tornar o momento ainda mais especial, que contará com a reunião de familiares, famosos, amigos e fãs, Jussara conta com uma equipe de cerimonialistas profissionais que tomará conta de cada detalhe do evento, para que seus mais de 150 convidados se sintam à vontade e com segurança.



Logo após a cerimônia religiosa, será servido um coquetel que a atriz esconde à sete chaves.



"Todos me perguntam o porquê desta loucura. A minha resposta é a realização de um sonho que deve acontecer no dia 31 a fim de recebermos 2018 com muita energia e, principalmente, com muito amor", declara a atriz em muito entusiasmo, prometendo um momento inesquecível para todos.