O Partido Ecologista Os Verdes lamenta o falecimento da actriz e encenadora Fernanda Lapa.

Temos Fernanda Lapa como uma grande referência na Cultura Portuguesa, quer como actriz, quer como encenadora e dramaturga, mas também como uma grande Mulher, que lutou permanentemente pela igualdade e por uma sociedade onde todos fossemos respeitados.

Fernanda Lapa mantinha-se como directora artística da Escola de Mulheres - Oficina de Teatro, projecto que fundou com Isabel Medina em 1995, destinado a privilegiar a criação feminina no teatro e recentemente estava a dinamizar com todo o empenho, as comemorações do Centenário de Bernardo Santareno durante o ano de 2020, onde se integra a peça "O Punho", a estrear em Novembro, em homenagem à Reforma Agrária.

Fernanda Lapa com o seu apoio, presença e dedicação, enalteceu e deu força à CDU em cada acto eleitoral, e à defesa da Democracia e aos valores de Abril.

À família, aos amigos, aos colegas de profissão e de luta, Os Verdes apresentam as mais sentidas condolências por esta súbita e inesperada partida.

Fernanda Lapa há-de marcar sempre a Cultura Portuguesa!

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-lamentam-o-falecimento-de-fernanda-lapa-11173.php

