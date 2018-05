8º Congresso Europeu dos Jardins Botânicos na Universidade de Lisboa, de 7 a 11 de Maio

O 8º Congresso Europeu de Jardins Botânicos (VIII EUROGARD) é uma organização do Consórcio Europeu de Jardins Botânicos (CEJB). Este Consórcio reúne os países da Comunidade Europeia e outros países Europeus como a Suíça e a Islândia, com o fim de desenvolver ações concertadas nos Jardins Botânicos, principalmente no âmbito da conservação de plantas, em particular da conservação em banco de sementes e em coleções vivas, e da educação sobre biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais.

Para além de reuniões semestrais, o CEJB promove de três em três anos um Congresso Europeu de Jardins Botânicos.

O 8º EUROGARD é uma organização do Jardim Botânico da Ajuda, um dos 3 jardins botânicos da Universidade de Lisboa, representante nacional no CEJB desde 2002, no ano em que celebra os 250 Anos da sua fundação. Nesta organização o JBA contou com a colaboração do Centro de Investigação em que se insere, o Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem, do Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa. Foram também parceiros na organização a Botanical Garden International Conservation (BGCI), a Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos (AIMJB), a Associação de Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA), os Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML). O evento tem o alto patrocínio da Presidência da República e o apoio da UNESCO, das Nações Unidas na Década da Biodiversidade (2010-2020) e da Green Urban Week da Comissão Europeia, num ano que também é o Ano do Património Cultural.

Para se falarem de matérias respeitantes aos Jardins Botânicos, desde a investigação que aí se desenvolve, aos aspetos de sustentabilidade, educação, património, cultura e turismo e também sobre o seu papel social, reúnem-se mais de 250 congressistas, de 39 países de todos os continentes, entre 7 e 11 de Maio, nos salões da Reitoria da Universidade de Lisboa. (Ver anexo).

A sessão de abertura será pelas 10h30 e contará com a presença do Dr. Humberto Rosa Diretor para o Capital Natural na Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Para além de individualidades representantes dos organismos referidos, também estarão presentes o Presidente da Global Partnership for Plant Conservation (Dr. Peter Eise Jackson, Jardim Botânico do Missouri, USA) e da International Association of Botanical Gardens (Dr. Tim Entwisle, Jardim Botânico de Victoria, Austrália).

Por favor ver programa completo, os palestrantes e suas biografias emwww.eurogard2018.org

Por Salix - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30061241