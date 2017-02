Birds are Indie fazem concerto de aniversário no TCSB

O concerto que assinala o sétimo aniversário da banda Birds Are Indie, com muitos convidados especiais, é o principal destaque da programação de Fevereiro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Nos "Sábados para a infância", as propostas incluem música, dança, contos e marionetas, com o Taleguinho, Leonor Barata, Cláudia Sousa e Delphim Miranda.



"Seven years of luck [sete anos de sorte]" é o título que Joana Corker, Ricardo Jerónimo e Henrique Toscano - o trio que compõe a banda "Birds Are Indie" - decidiu dar ao concerto que assinala o sétimo aniversário do grupo e que A Escola da Noite tem o prazer de acolher no TCSB, a 18 de Fevereiro. Dizem eles que, "à falta de melhor explicação", sorte talvez seja mesmo a palavra ideal para resumir o seu percurso: para começar, não queriam ter uma banda, mas "alguns amigos obrigaram-nos"; depois, não imaginavam algum dia tocar ao vivo, mas receberam o primeiro convite, o que levou a concertos por todo o país e por Espanha. "Nada estava nos planos, mas foi acontecendo", recordam.

Exactamente sete anos depois do dia em que a banda nasceu, "com uma melodia e um assobio", em 18 de Fevereiro de 2010, os Birds Are Indie organizam uma grande festa, com uma luxuosa lista de convidados especiais: Carlos Mendes (The Twist Connection, Bunnyranch, Tédio Boys), João Rui (a Jigsaw), Jorge Ferreira (Senhor Doutor, Pinto Ferreira, The Guys From The Caravan), Jorri (a Jigsaw), José Rebola (Anaquim, Speeding Bullets), Paula Nozzari (a Jigsaw, The Parkinsons), Pedro Chau (Ghost Hunt, The Parkinsons), Toni Fortuna (d3ö, Mancines, Tédio Boys, é'Mas Foice), Tracy Vandal (Tiguana Bibles, a Jigsaw) e Victor Torpedo (The Parkinsons, Tiguana Bibles, Tédio Boys).

Os bilhetes custam entre 6 e 8 Euros e já podem ser comprados no Teatro ou reservados através dos contactos habituais: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



SÁBADOS PARA INFÂNCIA

"O Mundo ao Colo", o belo concerto para bebés com músicas de todo o Mundo criado pelo Taleguinho, é a primeira proposta dos Sábados para a Infância no TCSB em Fevereiro. Acontece já no dia 4 de Fevereiro, pelas 11h00. Na semana seguinte, a 11 de Fevereiro, Leonor Barata volta a dançar com pais e filhos (dos 18 meses aos 4 anos) na oficina que tem registado sucessivas lotações esgotadas. No dia 18 de Fevereiro, Cláudia Sousa abre a sua mala dos livros para uma nova sessão de leitura de contos para a infância, em "Flores de Livro", no Bar do Teatro. Finalmente, a 25 de Fevereiro e já em época de Carnaval, Delphim Miranda ensina os miúdos a construírem bonecos (marionetas de luva) a partir de garrafas de plástico. A oficina "Por Favor!... Uma água com gás!..." começa também às 11h00 e tem a duração de duas horas. Associada a esta iniciativa, o marionetista e cenógrafo inaugura, no foyer do Teatro, a exposição de marionetas de fio "A Corte: El-Rei e os seus dignitários (um deles é o Bobo mas eu não sei qual é)", que poderá ser vista, gratuitamente, até 25 de Março.

Tendo em conta a lotação limitada destas iniciativas (e o facto de algumas delas estarem já bastante preenchidas), A Escola da Noite recomenda vivamente a reserva de lugares, pelos contactos do Teatro.

Prosseguem igualmente as sessões do projecto "Filosofia para Crianças", com Celeste Silva. Em Fevereiro, as oficinas terão lugar nos dias 11 e 25, sempre às 15h00. A 6 de Fevereiro, segunda-feira, às 10h30, o Taleguinho apresenta uma sessão especial para escolas e grupos organizados do concerto "Costurar cantigas e histórias", para o qual é necessário efectuar reserva prévia.



DEBATES E PARTICIPAÇÃO

Dois importantes debates marcam ainda a programação do mês no Teatro da Cerca de São Bernardo.

O primeiro acontece já no dia 9, quinta-feira: trata-se da etapa de Coimbra do projecto Orçamento Participativo Portugal (OPP). Um Orçamento Participativo é "um processo democrático, directo e universal, através do qual as pessoas decidem sobre investimentos públicos em diferentes áreas de governação". De acordo com a agência responsável pela sua concretização em Portugal à escala nacional, "a implementação do OPP é um compromisso do programa de Governo e tem como objectivo construir em Portugal um projecto de participação cidadã que aproxime as pessoas da política e que promova maior ligação e integração entre territórios através de projetos de âmbito nacional." Através deste processo, "as pessoas podem decidir como investir 3 milhões de euros nas áreas da cultura, da ciência, da educação e formação de adultos e da agricultura, no continente, e nas áreas da justiça e da administração interna, nas Regiões Autónomas", acrescentam os responsáveis. Entre Janeiro e Abril deste ano, estão a ser realizados vários "encontros participativos", abertos à população, em todo o país, para recolha de propostas. A etapa de Coimbra, que se realiza no TCSB, é organizada por investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, em colaboração com o Projeto EMPATIA. O Encontro tem início às 21h00 e é aberto a todos os interessados, sendo no entanto necessário realizar a inscrição através do site do EMPATIA: https://oppcoimbra.empatia-project.eu

A 24 de Fevereiro, pelas 19h15, a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) organiza o Seminário "Reabilitação Humana do Centro Histórico de Coimbra - Agir para construir um futuro melhor", que visa debater "os problemas humanos e sociais do Centro Histórico" da cidade. O evento contará com a participação de instituições de cariz social como a Ergue-te, a Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra, a Associação Integrar, a Cáritas Diocesana de Coimbra e a AMI. Segundo a organização, foram também enviados convites para a Câmara Municipal de Coimbra, a Segurança Social, o IEFP e o Serviço de Psiquiatria do CHUC, aguardando-se a sua confirmação. A participação no seminário é gratuita.



CLUBE DE LEITURA TEATRAL

O professor universitário e encenador João Maria André é o convidado para dirigir a sessão de Fevereiro do Clube de Leitura Teatral, iniciativa conjunta do TAGV e d'A Escola da Noite que visa estimular o gosto pela leitura de textos dramáticos. Os trabalhos incidirão sobre a obra "Os homens e as suas sombras", de Alfonso Sastre, que o próprio João André, com José Oliveira Barata, traduziram para português. Estão previstas duas sessões preparatórias, com início já esta semana. A leitura pública terá lugar, como habitualmente, na primeira terça-feira do mês: 7 de Fevereiro, pelas 18h30, no TCSB, com entrada gratuita. Os interessados em participar como leitores devem inscrever-se através do e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com.