Legionella: novo surto desmascara desinvestimento

Este é o segundo episódio registado em Portugal desde 2014

Até ao momento contabilizam-se 24 doentes infectados com a doença dos legionários no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Um número que pode vir a aumentar e que denuncia o investimento deficitário na Saúde.

No site do Serviço Nacional de Saúde lê-se que, desde o passado dia 31 de Outubro, «foram diagnosticados, no Hospital de São Francisco Xavier, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 24 casos de doença dos legionários, confirmados laboratorialmente».

A gravidade deste caso, apesar das declarações, esta manhã, do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que garantiu que o surto está controlado e circunscrito ao hospital, está, no entanto, longe de ser conhecida, uma vez que a incubação da doença pode ocorrer no prazo de dez dias.

Assim aconteceu há três anos no concelho de Vila Franca de Xira (Lisboa), onde o surto de legionella afectou mais de 400 pessoas e provocou 12 vítimas mortais. A detecção de novo surto destapa insuficiências ao nível do controlo da doença, verificadas na intervenção do Ministério da Saúde e, em particular, da Direcção-Geral da Saúde. Tanto mais, pelo facto de se ter verificado numa unidade hospitalar.

O cenário traduz as restrições financeiras aplicadas a sectores estratégicos nacionais, ao longo das últimas décadas, com mais afinco nos quatro anos de governo do PSD e do CDS-PP. Cortes que, não só limitam o investimento em meios humanos e técnicos, como impedem a renovação e reparação de equipamentos e de edifícios.

Hoje mesmo, o PCP anunciou que vai pedir a presença do ministro da Saúde no Parlamento para dar explicações sobre este caso.

Foto: TheSynergist

