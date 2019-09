Centro Comercial recebe actividades radicais indoor

Sobrevoar as lojas do UBBO numa descida de slide

Lisboa, 6 de setembro de 2019 - Já imaginou sobrevoar as lojas de um Centro Comercial num slide? Na Experience Radical, a nova atividade promovida pelo UBBO, vai juntar diversão e emoção num percurso de slide dentro do próprio Centro. A atividade está disponível de 31 de agosto a 29 de setembro, no piso 1 do UBBO (ao lado da Tezenis).

Os mais pequenos ou menos aventureiros, também podem usufruir de um trampolim.

O trampolim e o slide têm um custo de 2€ e 3€, respetivamente. O trampolim está disponível a partir dos 4 anos, até um máximo de 50 quilos e o slide a partir dos 5 até um máximo de 70 quilos. O espaço conta ainda com uma receção (junto do trampolim), onde se podem deixar objetos pessoais e um lobby com sofás, para assistir e esperar por quem se aventurou.

Ao longo do mês de setembro, o UBBO oferece 50 bilhetes gratuitos, em três passatempos diferentes. Fique atento às redes sociais do Centro e ao site do evento.

Sobre o UBBO

UBBO é um Shopping Resort, um conceito único em Portugal, que reúne espaços de lazer e entretenimento e onde poderá também efetuar compras. São 280 lojas e restaurantes distribuídos por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de 9.000 lugares.

Propriedade da AXA Investment Managers desde 2018, UBBO irá reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de lazer para as famílias.

No final de 2019, a Praça Central irá reunir atividades, eventos, mercados e apoiará artistas emergentes. O espaço irá ainda ter um parque aquático, minigolfe e paredes de escalada.. Possui ainda um dos maiores ecrãs LED permanentes da Europa com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços para assistir a transmissões em directo e todo tipo de programação multimédia. Será um local único de lazer e entretenimento nunca visto no nosso país

Integra a KidZania, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões; e a Zero Latency, uma experiência de entretenimento em realidade virtual para jovens e adultos e irá receber em 2019 a primeria unidade Trofa Saúde de Lisboa.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, áreas de lazer com imprensa diária gratuita, um Work Hub (um confortável espaço de co-working), acesso internet gratuito em todo o Centro Comercial e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

UBBO possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), a apenas 12 minutos do centro de Lisboa e com acessos privilegiados, UBBO é um destino familiar de excelência para compras, gastronomia, lazer e entretenimento.