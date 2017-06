Dia de África 2017 em Coimbra

É com gosto divulgamos uma iniciativa conjunta da nossa associação com a Casa de Angola em Coimbra.

No passado dia 25 de Maio integrado nas comemorações do Dia de África, duas associações angolanas (Casas de Angola de Coimbra e Lisboa) iniciaram uma parceria de cooperação. O momento mais alto ficou assinalado com a inauguração da exposição da artista-plástica Marcia Dias, a qual estará aberta para ser visitada no Centro Cultural D. Dinis até ao dia 25 de Junho.

O ato central da inauguração foi presidido pelo Presidente da Casa de Angola em Coimbra, Dr. Bento Monteiro e contou com a presença de inúmeros visitantes, entre os quais o Vice-Cônsul de Angola no Porto, o Diretor Financeiro do Consulado-geral de Angola no Porto, a Vice-Reitora da Universidade de Coimbra. Acreditamos que pela beleza do ato, outras atividades irão ocorrer aproximando angolanos de Lisboa e Coimbra.



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal