Pelé hospitalizado no Brasil para realização de exames médico

Brasília, 5 de março (Prensa Latina) A lenda do esporte brasileiro Edson Arantes do Nascimento (Pelé), para muitos o melhor jogador de futebol da história, relatou ter sido hospitalizada para passar por dois dias de exames médicos de rotina.

'Espero voltar para casa amanhã e iniciar minha fisioterapia. Está tudo bem, graças a Deus', publicou o ex astro esportivo nas redes sociais.







Pelé, 79 anos, sofre de problemas de mobilidade desde uma falha na cirurgia do quadril em 2012. Ele é obrigado a usar andadores e cadeiras de rodas em público.







Em sua comunicação, ele não deu detalhes dos exames ou o nome do hospital em que foi internado na terça-feira.







Recentemente, Pelé não compareceu à cerimônia de inauguração de uma estátua em sua homenagem no estádio Maracaná, no Rio de Janeiro, como parte das comemorações do 50ú aniversário do triunfo do Brasil na Copa do Mundo de 1970.







No final de 2014, Pelé sofreu uma infecção urinária grave e precisou passar por diálise.







Em abril, ele viajou para Paris para participar de um evento comercial com o jovem jogador de futebol Kylian Mbappé, mas teve que ser hospitalizado e operado quando retornou ao Brasil para remover uma pedra nos rins.







