Grávida, filha de Gretchen mostra o barrigão e diz que fará cesárea

No 6° mês de gestação, Jenny Miranda está contando as horas para a chegada do filho Enrico, fruto do relacionamento da filha da cantora Gretchen com o jogador Artur Jesus. O menino está previsto para nascer no início de maio. A filha de Gretchen vai se submeter a uma cesariana.

"A minha primeira filha, Anna Beatryz, nasceu de parto normal. Eu sofri muito. Dessa vez não quero sentir dor não", revela.

A modelo e dançarina também conta que até agora não tem nenhuma estria.

"A hidratação da pele na gravidez é muito importante. Desde que descobri que estava grávida, faço uso do creme preventivo Michelle Marques da 100estrias, pela manhã e à noite, nos meus seios e barriga. Recomendo pois não tenho nenhum risquinho", disse.

