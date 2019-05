Lula é lembrado no mundo inteiro no primeiro de maio

Em um fenômeno internacional sem precedentes, o ex-presidente Lula, preso político há mais de um ano no Brasil, foi lembrado no mundo inteiro nas manifestações do Primeiro de Maio; Munique, Copenhage, Bruxelas, Lisboa, Estocolmo, Walvis Bay, Berlim, Genebra, Madrid, Cidade do México, Sttutgart, Paris, todas essa cidades pediram por Lula Livre com o gesto dos dedos formando a letra L protagonizando as imagens divulgadas pelas redes sociais e agências internacionais; cartazes, faixas e e palavras de ordem mostraram que a campanha Lula Livre se integrou ao Primeiro de Maio mundial

Na América Latina, Lula também foi lembrado. Em Buenos Aires, cartazes com o ícone de Lula ainda jovem foram estampados pelos argentinos. Na Guatemala, entidades populares se reuniram e pediram por Lula Livre.

Lula também foi lembrado em Nova Iorque, com a faixa amarela Free Lula.

No Brasil, todas as manifestações associaram Lula ao Primeiro de Maio. Em São Paulo 200 mil pessoas ovacionaram as lideranças que discursaram no Vale do Anhangabaú quando o nome de Lula foi destacado.

