Flávio Dino diz que é preciso isolar os "desequilibrados" do governo

O governador defende a consolidação do "núcleo do bom senso" que terá o papel de preservar o processo decisório democrático e evitar aventuras golpistas

por Redação

Publicado 05/04/2020 11:15 | Editado 05/04/2020 11:47

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse que para vencer a "gigantesca batalha" contra coronavírus é preciso consolidar no governo federal o "núcleo do bom senso" isolando ou removendo os desequilibrados.

O país vive uma situação inusitada. O presidente Bolsonaro continua numa cruzada contra as orientações do seu próprio Ministério da Saúde para manter a população em isolamento social.

A medida é uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para conter o avanço da epidemia no mundo.

"Só é possível vencermos essa gigantesca batalha com consolidação do núcleo do bom senso, isolando ou removendo os desequilibrados. O papel do citado núcleo é preservar o processo decisório democrático, evitando aventuras golpistas", afirmou o governador.

Para o governador, o parlamento brasileiro tem papel central nessa crise. "A agenda econômica e social deve ter como vértice a Câmara e o Senado, elaborando e aprovando medidas que ultrapassem os limites do finado ultraliberalismo, antes hegemônico no governo. A renda básica tem sido um bom modelo, em que o parlamento impôs a agenda prioritária", defendeu.

Sobre a queda de 5,5% do PIB (Produto Interno Bruto) anunciada pelo Banco Central, o governador diz que a situação é mais grave quando estamos vindo de anos de recessão e "pibinho".

"Para piorar, essa tragédia econômica ocorre quando estamos com Bolsonaro na presidência. Difícil, mas vamos à luta em favor do Brasil e dos brasileiros", afirmou.

