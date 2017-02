Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais tem nova diretoria

Prefeito de Conceição do Mato Dentro assume presidência da entidade para biênio 2017/2018

O prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, foi eleito no final da tarde desta quinta-feira, em reunião realizada em Belo Horizonte, presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. José Fernando foi um dos fundadores da entidade no distante ano de 2003, quando foi prefeito pela primeira vez do município histórico do Médio Espinhaço. Alem de José Fernando, a nova diretoria e composta ainda pelo 1° Vice-presidente, sendo o prefeito de Paracatu, Olavo Conde, cidade do noroeste mineiro, e o 2° Vice-presidente e prefeito de Itapecerica, Wirley Rodrigues Reis, na região centro-oeste do Estado.

Entre os muitos projetos da nova diretoria, estão a revitalização da entidade, a qualificação do receptivo turístico nas cidades históricas e as atividades conjuntas nos municípios que compõe a Associação, sendo 30 cidades no total, abrangendo todas as regiões do Estado.

Petrônio Souza Gonçalves