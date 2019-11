Casa de Angola em Lisboa: Eventos

Não esquecer que no dia 11 de Novembro - é o dia da Dia da Dipanda.

Dia 4/11 - Diálogos "Viajantes dos corações", numa conversa entre o artista-plástico Ricardos Passos, autor da exposição "HEART" e Lurdes Lourenço, psicoterapeuta, este momento ocorrerá às 21h.

Dia 5/11 - Iniciamos uma nova parceria e simultaneamente uma atividade que pode interessar a muitos. Esta atividade irá ocorrer bimensalmente.

Convidado para uma apresentação/Webinar, pelas 15:00h

Inscreva-se antecipadamente para esta reunião:

https://zoom.us/meeting/register/1606447d8081e8247c24e00bf0acd2b8

Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar na reunião.

Dia 6/11 - Apresentação do livro de Benja Satula, às 19h, sob o título "Extractos de uma reflexão sobre o amor ao próximo".

Dia 8/11- Sarau de poesia de poetas integrantes das comunidades de países da CPLP, às 18h.

Dia 11/11 - Apresentação do livro de Onofre Martins dos Santos, às 18h30, sob título "Os meus dias da independência".

Dias 26 e 27/11- VI Congresso da Cidadania Lusófona, no qual a Casa de Angola tem tido participação ativa desde o primeiro momento. No primeiro dia o programa desenrola-se Sintra no Palácio Valenças em Sintra, onde será apresentado o livro do angolano Domingos das Neves sob o título "O que é a Democracia?".

No segundo dia o programa decorre no Liceu Pedro Nunes, sendo o encerramento do congresso na Casa de Angola, com a inauguração da exposição do artista-plástico Santiago Belacqua.



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal