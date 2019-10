Davi Kopenawa apoia candidatura do cacique Raoni para o Nobel da Paz

Liderança do povo Yanomami reforça importância da luta histórica do cacique Kayapó Raoni Metuktire

Em vídeo e carta, Davi Kopenawa, liderança histórica do povo Yanomami, divulga seu apoio à candidatura de Raoni Metuktire, cacique do povo Kayapó, ao Nobel da Paz. Raoni é umas das principais vozes da luta dos povos indígenas no Brasil e teve especial participação na garantia de direitos constitucionais na Constituição Brasileira de 1988.

https://youtu.be/VeItKba3tkw

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-rio-negro/davi-kopenawa-apoia-candidatura-do-cacique-raoni-para-o-nobel-da-paz