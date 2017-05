Sports Days voltam ao Vila do Conde The Style Outlets

Lisboa, 27 de abril– O Vila do Conde The Style Outlets vai dedicar uma semana especial para os amantes do desporto e da atividade física.



De 5 a 11 de maio, o centro transforma-se num grande ginásio com motivational talks, testes de avaliação física, aulas de grupo, workshops e jogos.



Nos dias 5 de maio os visitantes poderão contar com as motivational talks da Rita Andrade e Nuno Neves.



Já no dia 6 de maio será a vez de Manu Fit e Carolina Gomes da Silva, Bruno Salgueiro e Ana Ni Ribeiro.



As aulas de grupo (Euphoria, Cycling e Spartans), testes de avaliação física, workshops nutricionais e jogos serão promovidos em parceria com o Holmes Place.



Para além de toda a atividade física, as marcas de desporto presentes no Vila do Conde The Style Outlets, como a Botton, Puma, Asics, OFF FC Porto, Reebok, Nike, Ericeira Surf & Skate, Sketchers, entre outras associam-se a esta iniciativa e oferecem aos visitantes promoções especiais de até 20% de desconto (*).



Para Dayana Moreira, responsável de Marketing & Comunicação do Vila do Conde The Style Outlets, “o segmento do desporto continua a registar um forte crescimento nos últimos anos e apresenta-se como uma tendência global em expansão. O primerio Sports Days foi um sucesso e nesse sentido decidimos avançar para uma nova edição alargada. Com esta iniciativa, além de darmos visibilidade à importância da prática desportiva e ao estilo de vida saudável, associamos moda, qualidade e o design das melhores marcas de desporto aos melhores preços”, conclui.





(*) Campanha sujeita às condições das lojas participantes





