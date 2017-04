Abril no TCSB: A Escola da Noite recebe GEFAC e CITAC

A estreia do novo espectáculo do GEFAC e a mais recente produção do CITAC são os destaques da programação de Abril no TCSB, marcada ainda por várias propostas para as crianças e para a família. Para além dos Sábados para a infância, haverá um novo workshop de teatro nas férias da Páscoa, dirigido por Ricardo Kalash.



"De Novo Mar" é o novo espectáculo geral do GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra. Construído no seguimento do 50.º aniversário do Organismo, "aborda a memória individual e colectiva como pontos de partida essenciais para a construção do futuro e de uma nova sociedade". O espectáculo tem "a diáspora como referência socio-demográfica e as manifestações populares de devoção ao Espírito Santo no Arquipélago dos Açores como pano de fundo etnográfico". De acordo com os seus responsáveis, esta nova produção pretende explorar as diferentes dinâmicas da memória para lançar ao público um desafio: "Qual o valor actual da etnografia na representação de quem somos e na construção de novos caminhos?".

Com concepção artística e musical a cargo dos elementos do Grupo, "De Novo Mar" (cuja estreia acontece no âmbito da Semana Cultural da Universidade de Coimbra) conta com as colaborações de Leonor Barata (coreografia), Filipa Malva (cenografia), Eduardo Pinto (vídeo) e Jonathan de Azevedo (desenho de luz). O espectáculo estreia no dia 7 de Maio e fica em cena durante três dias - sexta e sábado às 21h30 e no domingo às 18h00. Os bilhetes custam entre 3 e 6 Euros e podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB.



As "cousas" do CITAC

No final do mês, é o CITAC que apresenta no Teatro da Cerca de São Bernardo a sua mais recente produção, "Das Cousas - pequeno tratado". O espectáculo estreou em Fevereiro, na sala-estúdio do grupo universitário, mas grande parte da sua preparação aconteceu no sub-palco do TCSB, enquanto A Escola da Noite andava em digressão. É pois com uma alegria especial que a companhia recebe no Teatro estas "cousas", construídas a partir de textos de Leonor Barata, que assina igualmente, com Jorge Loureiro, a direcção artística. Na sinopse que escreveu a propósito desta criação, a bailarina e coreógrafa explica: "é um exercício que parte da realidade que nos cerca para tentar organizá-la à maneira de um tratado, onde tudo tem compartimentos e definições estritas. Há vários tipos de coisas e neste espectáculo, como no universo, todas se misturam entre si.

O resultado é uma coisa que cruza o absurdo com o humor e a poesia".

"Das cousas - pequeno tratado" contará com duas apresentações no TCSB, a 29 e 30 de Abril - sábado às 21h30 e domingo às 16h00. Os bilhetes custam entre 3 e 6 Euros e também já podem ser reservados ou comprados



Workshop de Teatro nas Férias

Porque é mês de férias escolares, o actor e encenador Ricardo Kalash volta ao Teatro para dirigir um novo workshop de teatro para crianças entre os 6 e os 12 anos. Desta vez, a formação decorre ao longo de quatro dias, entre 10 e 13 de Abril, sempre entre as 09h30 e as 12h30. Como habitualmente, no final da semana (quinta-feira, às 12h30), os participantes fazem uma breve apresentação pública do "trabalho". As inscrições custam 30 Euros e podem ser feitas pelos contactos do TCSB.



Sábados para a infância e Filosofia para Crianças

Está já disponível a programação completa dos Sábados para a infância no TCSB ao longo do segundo trimestre do ano. Em Abril, as propostas d'A Escola da Noite incluem uma oficina de construção de máscaras (dia 1, com Delphim Miranda); a oficina de Dança para Pais e Filhos (8 de Abril, com Leonor Barata); a sessão de "Flores de Livro" (leitura de contos, por Cláudia Sousa, a 15 de Abril); o espectáculo de música para bebés "O Mundo ao Colo" (dia 22, pelo Taleguinho); e ainda a oficina de ilustração a partir do livro "A Almoçarada de Billy Bolly" (dia 29, com Paul Hardman). Todas as sessões começam às 11h00 e é altamente recomendável efectuar a reserva prévia de lugares.

Nos dias 1 e 22 terão lugar as duas sessões mensais do projecto "Filosofia para crianças", desenvolvido por Celeste Silva no âmbito de um trabalho de mestrado para a Universidade dos Açores e dirigido a crianças entre os 8 e os 12 anos. A participação é gratuita.



Clube de Leitura Teatral

Prossegue também a temporada do "Clube de Leitura Teatral", que A Escola da Noite e o TAGV organizam pelo segundo ano consecutivo. Para a sessão deste mês, que acontece no TCSB, foi convidada a actriz e professora de teatro Cláudia Carvalho, que escolheu o texto "Stabat Mater", de Antonio Tarantino. A leitura, que conta com quase duas dezenas de participantes, terá lugar no dia 4 de Abril, pelas 18h30. Como habitualmente, a entrada é livre.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo