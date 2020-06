Visita dos Secretários de Estado do Planeamento e das Infra-estuturas ao Grupo Torrestir, Braga

Torrestir anuncia investimento de 45 milhões e recrutamento de 200 novos colaboradores até ao fim do ano.

O Grupo Torrestir recebeu na passada sexta-feira, dia 29 de Maio, na sua sede em Braga o Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, e o Secretário de Estado das Infra-estruturas, Jorge Delgado. Com uma facturação superior a 220 milhões de euros, a Torrestir que emprega mais de 2.000 pessoas detém actualmente uma posição de destaque na área de logística e transportes de mercadorias a nível nacional e internacional, cimentada na capacidade de inovar e de responder às exigências do mercado, através de uma procura contínua de excelência há quase 60 anos.

Na reunião de trabalho com os representantes do Governo foram mencionadas as medidas já tomadas pela Torrestir para dar resposta à Pandemia, bem como das opções que serão tomadas daqui para a frente. A criação de 200 postos de trabalho, ainda em 2020, o investimento de 45 milhões de euros na renovação da sua frota, na construção de uma nova sede e de uma plataforma logística foram os temas abordados.

Nesta fase de COVID-19, a Torrestir tem feito um grande esforço para evitar disrupções de abastecimento dos bens essenciais, pelo que reforçou a sua capacidade de distribuição de bens alimentares e produtos farmacêuticos. A Torrestir Distribuição estendeu os seus serviços, passando a fazer entregas ao domicílio, onde se verifica uma necessidade acrescida de entregas de produtos essenciais. Também através da sua subsidiária Torrespharma, faz entregas diárias nas farmácias, hospitais e clínicas, bem como entregas ao domicílio. Para dar resposta a estas necessidades, Grupo Torrestir reforçou os seus serviços e frota, totalmente equipada para o efeito, cumprindo as boas práticas de distribuição de medicamentos e de produtos alimentares.

Fernando Torres, Presidente do Grupo Torrestir referiu: «Tivemos de adquirir alguma frota nova para fazer a distribuição de bens alimentares. Criámos parcerias com pequenos agricultores e pequenas fábricas de queijo, enchidos, que apostaram na preparação e venda de cabazes, para além de estarmos a fazer também a distribuição de medicamentos porta-a-porta. Tivemos de contratar espaço em aviões na China, para trazer material médico e máscaras. Trabalhámos noite e dia, o que não é fácil, para conseguirmos chegar a tempo. Reservávamos os voos. Hoje era um preço, amanhã já era outro e tudo era pago adiantado. Não foi fácil, mas nós já estamos habituados às pressões, fazemos a distribuição no nosso País em 24h, fazemos em Espanha, parte em 24h e a outra parte em 48h, fazemos a Europa em 48h, já estamos habituados às pressões. Temos uma frota nova, não colocámos ninguém em layoff, mantemos o pessoal todo, pagamos os nossos impostos, não nos atrasámos em relação a ninguém e temos tudo em dia, isso é um prazer muito grande para nós».

Sobre esta visita, o Secretário de Estado Planeamento, José Gomes Mendes, fez um balanço muito positivo: «Visitámos uma das empresas mais importantes do Município e da Região, e no seu sector uma das mais importantes empresas Portuguesas. No período em que nos habituámos a elogiar, e bem, aqueles que cuidaram da nossa saúde, eu na minha galeria dos heróis tenho também as empresas de logística e transportes. Permitiram que apesar de todas as dificuldades, conseguíssemos ter produtos em casa, e que alguns sectores da economia continuassem a trabalhar. Isto deve-se às empresas de transportes e logística, que são também heróis e a quem eu queria também deixar aqui este agradecimento.Tivemos conhecimento dos planos de investimento e de expansão da empresa e percebemos que esta é uma empresa que já viveu muito e que não se deixa abater por uma crise. Estou a utilizar as palavras do Senhor Presidente Fernando Torres que continua a entender que o seu principal activo são os seus trabalhadores. Continua a expandir e a ter uma ideia muito clara relativamente à necessidade de inovar. Ainda há pouco, nos foi apresentado um novo projecto que permite aumentar, com certeza, a eficiência da empresa, mas permite endereçar um dos mais importantes aspectos deste sector dos transportes e da logística, que é a redução de emissões de CO2, ou seja, sermos capazes de transportar mais, de forma mais fiável e, e em simultâneo, sermos capazes de proteger o ambiente e fazermos aquilo que é a transição verde. Uma empresa que aposta também em sistemas de informação muito avançados, o que a torna mais competitiva. É um prazer saber que temos empresas assim, ainda para mais em Braga, que é a minha cidade, tenho aqui um incentivo extra. Portanto, estão todos de parabéns e quero agradecer muito o convite que nos foi feito. Fecho dizendo de novo, que de facto são estas empresas que fazem o bom pelo mundo e que com ou sem COVID-19 continuam a rolar e estamos muito gratos por isso»

O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, disse que a Secretaria de Estado das Infra-estruturas acompanha exactamente este sector de transportes de mercadorias: «vivi de perto as dificuldades que foram sentidas pelo sector, nomeadamente através dos representantes das associações do sector a ANTRAM, ANTP, que tiveram sempre uma atitude cooperante connosco, participando em reuniões contínuas de acompanhamento. Foi graças a essa estreita e leal colaboração, que conseguimos ir ultrapassando as dificuldades, que passaram por termos que derrogar algumas situações relacionadas com as horas de condução, com as questões da fronteira, enfim um conjunto de situações, que em tempo de excepção exigiram medidas excepcionais, mas que graças à boa colaboração com estas empresas conseguimos manter o País e a economia a funcionarem e isso deve-se muito a eles. O nosso agradecimento também pela atitude, pela proactividade que tiveram em todo este processo.»



Também o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, deixou umas palavras de reconhecimento para com este sector de actividade e para com os seus profissionais: «Quase por coincidência, numa rádio hoje de manhã, alguém invocava os motoristas que ficaram horas e horas em fila para poderem atravessar a fronteira e assegurarem o abastecimento, muitas vezes sem conseguirem ir a um restaurante para poder fazer a sua refeição normal e nós muitas vezes esquecemos essa realidade. Depois, dizer obviamente que a Torrestir tem sido uma empresa, que além de cumprir essa missão essencial do ponto de vista dos serviços que lhe estão confiados, tem sido também, na pessoa do seu Presidente, o Senhor Fernando Torres, uma empresa absolutamente responsável do ponto vista social e um parceiro fundamental de muitos projectos, especialmente neste contexto da pandemia. Hoje mesmo, estávamos a articular o transporte de bens que foram adquiridos pelo Município de Braga, que chegaram ontem, num voo da China e que tal como já aconteceu noutras ocasiões, estão a ser transportados pela Torrestir de forma graciosa, para a nossa cidade. Vimos o que foi o apoio ao Hospital de Braga, a muitas empresas, a Estudantes da Universidade do Minho e, portanto, é uma empresa que para além de ser um dos nossos Embaixadores Empresariais, por aquilo que representa do ponto de vista económico é uma empresa que está de facto comprometida com a comunidade, o que também nos deixa particularmente satisfeitos. Por outro lado, e em termos de perspectiva de futuro é uma empresa que dá o exemplo, aqui mesmo foram apresentados dois projectos que são muito importantes, a requalificação deste espaço para a nova sede da empresa e o terminal logístico de Vilaça, que só por si representa um investimento de 35 milhões de Euros, com muitos postos de trabalho que aqui vão ser criados e, obviamente, acho que isso é o farol que nos deve iluminar em termos de evolução futura do resto da actividade económica.

