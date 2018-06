Dois séculos de imigração no Brasil: os dois volumes da obra em pré-venda

Estão no forno meus segundo e terceiro livros: "Dois séculos de imigração no Brasil", obra publicada em dois volumes.

Para investigar como a imprensa tratou do tema da migração desde o início do século 19 até os nossos tempos, eu consultei 11 mil edições de periódicos jornalísticos impressos presentes no país ou em português e sobre o Brasil em que o tema da imigração foi citado direta ou indiretamente, selecionamos aproximadamente 200 matérias jornalísticas que compõe este trabalho. O resultado foi essa obra que agora totaliza 600 páginas, como disse, em dois volumes.

As publicações já estão na editora e serão lançadas no início de 2019. Ao financiar o projeto, você ganha os dois livros pela metade do preço!

Nas livrarias, o livro sairá por 70 reais (preço da editora). Financiando esses 70 reais por aqui, cada um sai pela metade do preço - e fique tranquila(o) com os Correios, eu cubro essa parte! :)

A meta desta campanha - R$ 10.500 - está vinculada diretamente ao número de livros que eu adianto: 150, multiplicado por 70 reais cada. Depois de encerrada a meta, os demais livros terão de ser comprados nas livrarias, pelo valor cheio, pois estarão esgotados aqueles comprados por mim.

Ficou curiosa(o) com o projeto? Dá uma olhada no site: www.midiacidada.org; e na matéria da BBC Brasil: http://bbc.in/1LPpmdU.

Quer comprar os livros? Acessa então o site da vaquinha (mas coloca o preço dos dois livros só, os 70 reais!): bit.ly/migra200​