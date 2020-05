Agência de moda empodera jovens da periferia com concursos e desfiles

Há cinco anos, o produtor de moda Jomar Sousa, decidiu dar forma e nome a um projeto que vinha alimentando. No trabalho, percebeu que muitos jovens modelos talentosos, quando vinham da periferia de Salvador, não conseguiam oportunidades por falta de preparo e decidiu criar uma agência, que além de os deixar aptos para um mercado extremamente competitivo, teria como foco proporcionar o empoderamento de pessoas que até então não tinham confiança para seguir.

A Xtreme Model nasceu com esse objetivo em 2015 e, dois anos depois, foi oficializada junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões da Bahia (SATED-BA). Desde então, mais de 1 mil pessoas dos 2 aos 70 anos já passaram pela agência. A maioria, entretanto, é de rapazes e moças de bairros periféricos de Salvador e Região Metropolitana buscando realizar o sonho de ser modelo profissional.

"O trabalho com jovens da periferia e do subúrbio é muito gratificante por ter o cunho social de dar oportunidade a eles de se profissionalizarem, de serem empoderados e tirá-los da ociosidade, dando a eles, muitas vezes, a oportunidade de realizar um sonho que vai muito além de uma passarela, pois eleva a autoestima deles", explica Jomar.

Concursos empoderam

Os concursos de beleza fazem parte da pauta de eventos que a Xtreme realiza desde o início de sua operação. O primeiro foi o Miss e Mister do Guetto, produzido em parceria com a atriz Scher Marie Mercury, no Centro Cultural Plataforma.

Modelo há sete anos, o vencedor na categoria Voto Popular do Mister Verão 2020, Rimarion Lima, 32, é um dos profissionais do casting da agência que valoriza a principal característica da Xtreme: o empoderamento. "Quando conheci a proposta de Jomar Sousa de dar visibilidade aos jovens que vieram da periferia, gostei e fui fazer parte desse novo mundo. Participei do concurso porque já me sentia mais preparado para mostrar o trabalho. Colegas, familiares e até mesmo o próprio Jomar me motivaram e fiquei muito feliz pelo povo ter me eleito por voto popular. Sinal de que o trabalho árduo deu resultado. Depois desse feito, ganhei mais visibilidade, respeito, admiração e mais portas se abriram no mundo da moda", relata Rimarion.

Conquista de espaço

Bruna Moreira, 18, estudante, moradora do Arraial do Retiro, e Adailton Gonçalves, 32, vigilante, morador de Alto de Coutos, são os atuais Miss e Mister do Guetto. Como prêmio, além do título, os vencedores levaram para casa faixa, troféu, peças do estilista Jorge Andrade, presentes da GRV Modas e um contrato de três anos com a Xtreme Model.

Desfiles



Outra parte importante da programação da Xtreme são os desfiles temáticos que realiza. Um deles é o do Dia do índio e o outro o do Quilombo. Os desfiles temáticos são realizados em parceria com o estilista Jorge Andrade, que tem ampla experiência tanto em moda comercial quanto em looks mais performáticos.

Profissionalize-se

Além dos desfiles e concursos, a Xtreme realiza cursos de passarela, fotografia e vídeo com a professora Lenahara Santana, que é graduada em Dança pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, além de Pilates Solo e Preparação Corporal. As aulas intensivas são ao ar livre, na Cruz Caída (Centro Histórico), nos finais de semana, e duram quatro horas. A Xtreme agencia modelos de 2 a 70 anos de idade para publicidade e passarela, inclusive para segmentos como o plus size, por exemplo.

Hoje, a Xtreme Model tem relações com escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além do site xtrememodel.com.br é possível conhecer o trabalho de Jomar e da Xtreme Model através do perfil no Instagram @jomarsousa ou falar com ele pelo telefone (71) 99206-2171.

(Fotos: Divulgação)