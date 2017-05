Casa de Angola: Combate gastronómico

A Casa de Angola tem proporcionado momentos agradáveis na área cultural e também é de todos conhecido que temos um espaço para degustarem da gastronomia angolana, espaço este que existe desde a fundação da associação..

Apesar da autonomia de áreas foi com agrado que aceitamos o desafio em proporcionarmos um duelo gastronómico entre comida angolana e portuguesa, conforme programa em anexo.

O evento em causa ocorrerá no dia 16 de Maio no restaurante Bastardo em Lisboa. Será de enorme prazer contar com a vossa presença. Para que tal aconteça e atendendo à limitação de espaço solicitamos que possam fazer a inscrição com a maior brevidade possível.



Pel' A Comissão ad-hoc da Casa de Angola

Eugénia Araújo

Zeferino Boal