Funcionários de clínica da família em Vila Kosmos, no Rio, convidam população a defender saúde

Por Revista Consciência.Net

Foto: Facebook da Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia

Nesta quinta-feira, dia 1º de novembro, às 7h da manhã, funcionários da Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia, em Vila Kosmos, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, trabalharão com médicos e enfermeiros em greve.

Ambas as categorias estão respaldadas por seus sindicatos, com 50% do efetivo do dia em atendimento e 50% mobilizados junto à população.

Os funcionários da clínica Ana Maria (IPASE) convidam a população para um ato em frente a clínica em defesa da permanência das equipes que funcionam atualmente, da permanência de todos os trabalhadores (sem quaisquer demissões), do reabastecimento de insumos e medicamentos e do pagamento dos salários dos trabalhadores.

Nesta semana, a Prefeitura do Rio anunciou o corte de 239 equipes - 184 de saúde da família e 55 de saúde bucal -, com o fechamento de 1.400 postos de trabalho.

Para entrevistas, basta procurar qualquer funcionário da clínica. Contatos em https://www.facebook.com/cfanamaria.

Link online: http://consciencia.net/funcionarios-de-clinica-da-familia-em-vila-kosmos-no-rio-convidam-populacao-a-defender-saude/