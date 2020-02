Candidato de Boa Vista do Lobato vence concurso 'Mister Verão 2020'

Após quatro semanas de eliminatórias, na última quinta-feira (30) o Mister Verão 2020 foi escolhido durante o programa Universo. O quadro foi comandado por Alex Lopes e pelo produtor e empresário Jomar Sousa.

O corpo de jurados, formado pelo jornalista Dirceu Factum, a artista transformista Scher Marie e o ator Antôni França, teve a difícil missão de eleger o grande vencedor, diante da beleza e simpatia dos candidatos do concurso promovido pela agência Xtreme Model.

Gustavo Souza da Silva, 24 anos, estudante de administração, morador do bairro Boa Vista do Lobato, consagrou-se com a maioria dos votos na quarta edição do concurso. O vencedor levou para casa o título de Mister Verão, faixa e troféu. Além de Gustavo, o modelo Ricardo Lima também foi eleito pelo voto popular por meio das redes sociais.

(Fotos: Flávio Diamantino/ Divulgação)

Helder Azevedo

Biz Comunicação