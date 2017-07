Cultura: Festa do Bumba-Meu-Boi

A Festa do Bumba-Meu-Boi Durante O São João em São Luís do Maranhão Rende Belas Imagens para o Fotógrafo Yuri Graneiro

Um dos melhores e mais procurados 'São João' do Brasil está em São Luis do Maranhão. Não foi em vão que o fotógrafo de Yuri Graneiro, especialista em moda e cultura popular, aterrissou na cidade para registrar a tradicional festa do boi bumba e os seus ritmos. A celebração acontece no mês de junho e julho, dando seguimento a atrações, exposições e brincadeiras.

Durante os festejos, a comitiva oficial do diretor da Câmara Itamilson Corrêa Lima acompanhou Graneiro em São Luís para apresentar os principais grupos de Bumba-meu-boi. Com isso, o fotógrafo teve uma imersão nos principais sotaques da festa popular, ou seja, aprendeu com propriedade as formas próprias dos diversos bumba-meu-boi de se expressar. Seja através das vestimentas, das coreografias, dos instrumentos e da cadencia da música. Em todos os encontros dos estilos

Os sotaques do Bumba-meu-boi são:

Matraca - Tem como principal instrumento a matraca. Dois pedaços de madeira que são batidos um no outro, e o pandeiro rústico, feito de couro de cabra. O sotaque de Matraca tem um ritmo acelerado, embalado por dezenas de matraqueiros.

Zabumba - Têm como puxadores o ritmo africano das zubambas, grandes tambores tocados por maceta. As matracas e os pandeirinhos dão complemento ao som de zambumba. O figurino não deixa a desejar, rico em cores e detalhes dão vida a história contada através de seu ritmo. Roupas aveludadas, chapéus repletos de fita, saias longas e bordadas dão vida ao ritmo. Zambumba se tornou predominante na região de Guimarães e arredores.

Orquestra - Ritmo muito alegre e festivo, que se originou na região de Munim. A banda com instrumentos de corda e sopro são destaque. A elegância de seus participantes é inigualável, trajes em veludo cheios de bordados e miçangas, embalam no ritmo de instrumentos de saxofones, clarinetas e banjos.

Baixada- Embora o uso de pandeiros e matracas, o som é mais lento e leve. O segredo do tom suave é o toque ritmado. Chapéus suntuosos, roupas de veludo composta de bordados e penas, dão identidade a baixada. O personagem que caracteriza esse sotaque é Cazumba (meio bicho, meio homem).

Costa de Mão- Ao som de caixas, maracás e o pandeiro tocado de forma curiosa com as costas da mão, embalam um ritmo cadenciado. Esse sotaque surgiu na região de Cururupu e seu figurino é composto por casacos e calças bordadas e chapéus enfeitados com flores têm o formato de cogumelo funil.

Yuri Graneiro fotografou com sensibilidade e delicadeza cada detalhe da magnífica festa. Bandeirinhas enfeitam toda a cidade, dando cor, vida, em um ambiente de muita alegria e descontração. As comidas típicas e tradicionais são de dar água na boca, arroz de cuxá, torta de camarão, peixe frito, patinha de caranguejo são uns dos aperitivos preferidos dos visitantes. Nas tradicionais quadrilhas juninas não faltam, tambor de crioula, caruriá, dança de coco, bambaê de caixa, dança de Lelê, dança portuguesa, dança do boiadeiro. Além dos 100 grupos que interpretam o tradicional Bumba- meu- boi.

O destaque fica com o tambor de crioula. Uma dança de origem africana, praticada por descendentes de escravos no Maranhão, como pagamento de promessa a São Benedito e a outros santos vinculados ao tradicional catolicismo. As dançarinas são identificadas como coreiras pelos tocadores e cantadores. A dança é conduzida pelo ritmo de tambores tocados de forma ininterrupta e pelo canto. A umbigada e a punga fazem parte da coreografia, na verdade é a parte principal da dança, é um gesto na qual as coréias se saúdam de forma coreografada tocando o ventre uma das outras. Existem outros tipos de danças de umbigada pelo Brasil e África, mas somente no estado do Maranhão essa dança é conhecida como Tambor da crioula.

Ao visitar mais uma vez o São Joao de São Luís do Maranhão, Yuri Graneiro que é um estudioso em cultura popular, afirma se surpreender a cada ano com o São João de São Luis do Maranhão. E se você ainda não conheceu, está perdendo uma grande oportunidade de encontrar uma excelente variedade de cardápios, forró, atrações de tirar o fôlego, história e muita descontração em um só lugar.