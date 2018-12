China retirará 10 milhões de pessoas da pobreza em 2019

O vice-premiê chinês, Hu Chunhua, disse na sexta-feira (28) que devem ser feitos esforços para retirar da pobreza mais 10 milhões de chineses residentes nas zonas rurais em 2019, pois é um ano decisivo para vencer a batalha contra a pobreza.

Hu, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e diretor do Grupo de Liderança do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza e pelo Desenvolvimento, deu esta instrução em uma conferência nacional sobre a redução da pobreza e o desenvolvimento.

Hu pediu a implementação do espírito da Conferência Central de Trabalho Econômico, a execução do alívio da pobreza direcionado e a melhora da qualidade e eficiência do trabalho para garantir que a meta seja cumprida.

Ele disse que o planejamento e a construção de novas habitações para as populações desalojadas afetadas pela pobreza durante o 13º Plano Quinquenal (2016-2020) devem ser concluídos em 2019.

Hu exigiu a integração do alívio da pobreza com a estratégia de revitalização rural para estimular a capacidade de autodesenvolvimento dos pobres, a fim de prevenir que eles retornem à pobreza.

Ele também pediu que a região próspera no leste do país continue ajudando a reduzir a pobreza em certas áreas do oeste e mobilizando as forças sociais a participar da campanha de alívio da pobreza.

Mais de dez milhões de pessoas do campo devem ser retiradas da pobreza em 2019, e 2,8 milhões devem ser reassentadas. Nos últimos seis anos, mais de 80 milhões de residentes rurais foram retirados da pobreza, segundo Liu Yongfu, diretor do Escritório do Grupo de Liderança do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza e pelo Desenvolvimento.

