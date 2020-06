Argélia: Covid

rgélia estende o fechamento parcial das províncias até 13 de junho

Argel, 29 de maio (Prensa Latina) O governo da Argélia decidiu estender o fechamento parcial em 44 províncias até 13 de junho devido à expansão do Covid-19 nos territórios deste país do norte da África, informou a mídia hoje. imprensa local.

Segundo comunicado oficial, o primeiro-ministro Abdelaziz Djerad adotou essa medida após consulta a um comitê científico e à Presidência da República ao atender a evolução da atual situação epidemiológica.

De acordo com a disposição, em 28 territórios, incluindo Batna, Bejaia e Blida, o movimento de pessoas será limitado das 17:00 às 19:00.

Outras 16 províncias continuarão limitando o movimento de pessoas das 17:00 às 19:00.

Ele também indicou que, dada a diminuição dos casos de pandemia, o bloqueio foi suspenso em quatro áreas: Saida, Tindouf, Illizi e Tamanrasset.

Segundo fontes de saúde argelinas, até o momento foram detectados 8.097 casos em todo o país, com 630 mortes e mais de 5.270 recuperações.

Além do fechamento de escolas, mesquitas e centros recreativos, o Executivo argelino decidiu recentemente o uso obrigatório de nasobucos com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus Sars-Cov-2, causando a doença Covid-19.

http://www.patrialatina.com.br/argelia-estende-o-fechamento-parcial-das-provincias-ate-13-de-junho/