Nestlé Waters anuncia a venda de seu negócio de águas no Brasil para Indaiá /Minalba, do Grupo Edson Queiroz

A Nestlé Waters anunciou na tarde desta quarta-feira que aceitou a proposta de Indaiá/Minalba, do Grupo Edson Queiroz, para adquirir seu negócio de águas no Brasil. A transação envolve as marcas locais São Lourenço e Petrópolis, e as fábricas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo

A Nestlé Waters continuará presente no Brasil, pois Indaiá/Minalba produzirá e distribuirá a marca Nestlé Pureza Vital®, a partir de um acordo de licenciamento, e também terá a concessão de distribuição das marcas globais premium Perrier®, S. Pellegrino® e Acqua Panna®. A operação deverá ser submetida ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nos próximos dias.

A Indaiá/Minalba está posicionada para continuar a fornecer hidratação saudável aos consumidores brasileiros e ao mesmo tempo permitirá que as marcas incluídas na transação continuem a crescer no país.

A Nestlé Brasil, presente há 97 anos no país, continua comprometida em focar seus investimentos em categorias nas quais tem a perspectiva de forte crescimento futuro e também naquelas em que já ocupa posições de liderança no Brasil, tais como Café, Confectionery, Lácteos, Nutrição, Petcare e novos segmentos como os Orgânicos.

Durante a negociação, Nestlé Waters sempre buscou preservar todos os postos de trabalho, o que foi prontamente aceito pela Indaiá/Minalba. Dessa forma, todos os colaboradores da Nestlé Waters serão transferidos para a nova empresa e contribuirão para as estratégias de crescimento e aceleração dos negócios da Indaiá/Minalba no Brasil. As duas empresas estão comprometidas com uma transição bem-sucedida, de modo a não impactar os consumidores ou os pontos de venda.

Sobre Nestlé Waters

A Nestlé Waters - Companhia da Hidratação Saudável - criada em 1992, é a divisão de Águas do Grupo Nestlé. Está presente em mais de 150 países com mais de 49 marcas e 30.000 colaboradores. No Brasil, comercializa as marcas Nestlé Pureza Vital®, Petrópolis®, São Lourenço®, Perrier®, S.Pellegrino® e Acqua Panna®, sendo as três últimas importadas.

O prefeito de São Lourenço, Leonardo Sanches, que assumiu a prefeitura há apenas 20 dias, comemorou a negociação, "pois temos uma nova empresa chegando com propostas novas e novos projetos. Tudo isso amplia o debate, abre novas portas e perspectivas para a nossa cidade e toda a população de São Lourenço. Estamos começando um novo tempo em São Lourenço, em um momento estratégico", declarou o prefeito Sanches. O novo presidente do Sistema de Águas, Abastecimento e Esgoto de São Lourenço, Eugênio Ferraz, destacou que o "Grupo Edson Queiroz é um Grupo genuinamente brasileiro e consequentemente terá esse olhar mais sensível com São Lourenço e suas águas. Não podemos deixar de lembrar que ao redor de nossas magníficas fontes temos uma cidade, com seus aspectos culturais e sociais, e uma empresa como a Edson Queiroz está atenta a isso também. Acho que todos nós ganhamos com essa parceria que se inicia, pois a água e as empresas nacionais são o futuro do Brasil e do mundo", declarou com convicção o presidente do SAAE Eugênio Ferraz.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

O Grupo Edson Queiroz é um conglomerado familiar fundado em 1951 e presente em várias regiões brasileiras com 182 filiais e 12.000 funcionários. Opera diversos negócios, tais como gás butano, eletrodomésticos, tintas, agronegócio, comunicação e água mineral, com as marcas Indaiá/Minalba.

Enviado por Petrônio Souza Gonçalves