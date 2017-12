Projeto de formatura de modelos se transforma em evento de sucesso de Curitiba

Cla Ribeiro é o grande nome por trás da Fashion Night e da Cla Ribeiro Agency

O olhar aguçado e a capacidade acima da média para lançar e gerir carreira de modelos, fizeram de Cla Ribeiro um dos grandes nomes deste mercado no Sul do Brasil. Ele é dono da Cla Ribeiro Agency, agência de modelos mais badalada de Curitiba, no Paraná.

"Eu gosto de extrair o melhor que cada um tem. Muitas vezes as pessoas não tem a noção que é possível fazer coisas legais e até resgatar a autoestima, conta Cla, que completa : "Realizar o sonho deles é minha maior realização".

Nascido em Morretes, no Paraná, o empresário formou-se em Publicidade e Propaganda e abriu a agência em 2006. O Fashion Night, famoso desfile de moda de Curitiba surgiu por acaso.

"O Fashion Nigth era um projeto de formatura de modelos e acabou virando nesse grande evento que já está na 5° edição", lembra o empresário.

A assessora de imprensa e empresária Deia Benoliel assistiu ao último desfile. Ela foi a responsável por apresentar Sérgio Cunha, ex-diretor de Xuxa e Faustão a Cla.

Foto Divulgação/Deia Arts Midia

Thiago Freitas Assessor e Jornalista