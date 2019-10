Halloween na KidZania promete ser aterrador e muito divertido

Lisboa, 18 de outubro - Como já é habitual, a KidZania celebra o Halloween com um calendário de atividades que prometer encher os mais pequenos de emoção, convidando-os a vestirem-se a rigor para assombrarem a Cidade das Crianças.

Como já é habitual a KidZnia é uma referência nas celebrações de Halloween. Mas este ano a cidade veste-se a rigor com uma decoração muito especial e mais arrojada para encher o "Dia das Bruxas" cheio de magia, terror, diversão e muitas surpresas.

Entre os dias 20 de outubro e 3 de novembro, haverá paradas especiais de Halloween, surpresas assombradas, bem como um aterrorizador passatempo com muitos prémios e surpresas assombradas

Fique atento às plataformas habituais da KidZania para saber mais sobre estas e outras iniciativas.

Para mais informações:

Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito "brincar aos adultos", aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica. Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou barista. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial - os kidZos- com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade, ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita. O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras.

Desde 2015 é atribuído ao parque temático o Certificado de Excelência, por parte do site de viagens TripAdvisor.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Artiach, Deco Proteste, Delta Q, Dinosaurus, Barraqueiro, FRIP, Bosch Car Service, Century 21 , Compal, Condi, CTT, EPAL - Águas de Portugal, Expresso, MultiOpticas, GALP, INEM, Johnson's Baby, Kelly, LIDL, McDonald's, MEO, Ordem dos Farmacêuticos, Phone House, Pizza Hut, PSP, RFM, Strong Charon, SIC, TAP Air Portugal, Toffifee, Um Bongo, e Vila Galé Hotéis.

