Mulheres yanomami lançam livro que apresenta nova espécie de fungo

A publicação "Përɨsɨ - o fungo que as mulheres yanomami usam na cestaria" faz parte da série "Saberes da Floresta Yanomami", que une conhecimento tradicional e ciência

A Associação de Mulheres Yanomami Kumirãyõma lança seu livro Përɨsɨ - o fungo que as mulheres yanomami usam na cestaria. A obra detalha o conhecimento das mulheres sobre o uso do përɨsɨ, uma nova espécie de fungo (Marasmius yanomami sp. nov.) usada pelas Yanomami para decorar seus cestos trançados com cipó.

Contado pelas mulheres, o livro explica, em yanomami e português, como o fungo é coletado e usado. A obra resulta de uma pesquisa intercultural e traz a potência do conhecimento tradicional indígena junto com a ciência, além de ampliar perspectivas e ajudar a fortalecer a cultura Yanomami.

"Este trabalho é importante para registrar o nosso conhecimento de como usamos e manejamos o përɨsɨ e estes saberes ficarem como herança aos nossos filhos, filhas, netos e netas. E é importante também para mostrarmos que não é só para ganhar dinheiro que fazemos nossa cestaria, mas sim para divulgarmos como nós mulheres yanomami trabalhamos", escrevem as autoras.

O livro faz parte da série "Saberes da Floresta Yanomami", que apresentou recentemente o conhecimento tradicional dos Yanomami sobre peixes, crustáceos e cogumelos. O livro Ana Amopö: Cogumelos foi o vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Gastronomia em 2017.

O livro Përɨsɨ - o fungo que as mulheres yanomami usam na cestaria foi produzido em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA) e com a colaboração do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

