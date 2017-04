Pepe Mujica critica o vazio nas redes sociais

"Internet, celulares, Whatsapp, Twitter, etc... todo esse mundo colossal está presentes nas relações humanas e já nada será igual, para o bem e para o mal"

O ex-presidente e atual senador do Uruguai, José Pepe Mujica, falou sobre as transformações produzidas pela tecnologia e os desafios impostos à democracia que atingem as novas gerações. Para ele, uma ferramenta como a internet poderia ser "algo maravilhoso", mas precisaria de um processo de "massificação de uma cultura que infelizmente não temos".

Mujica vê com bons olhos o uso das redes sociais e da internet, mas lamenta que não tenhamos desenvolvido potencial para grandes transformações través destes mecanismos. "É muito difícil colocar para fora o que não se leva dentro", afirmou o ex-presidente.

Em sua coluna quinzenal no portal alemão Deutsche Welle o presidente não se mostrou entusiasmado com as mudanças provocadas pelas tecnologias. E alertou sobre a necessidade urgente de os partidos políticos e governos se reinventarem: "os que não o fizerem, vão sucumbir", garante.

"Estamos entrando em outra era, sobretudo os jovens do mundo. E não necessariamente temos consciência", afirmou. "Não podemos ver que nossas democracias representativas já não são boas, más ou regulares, como sempre foram. São francamente insuficientes pra poder representar o todo da complexidade das sociedades atuais".

Do Portal Vermelho, com DW

