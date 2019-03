Seminário debate diferentes manifestações e nuances do colonialismo

08/03/2019

Obra de Jean-Baptiste Debret: Interior de uma casa cigana

Em 2019, ainda existem 61 territórios colonizados no mundo. Poucos países ainda exercem dominação política, econômica, social e/ou ideológica de alguns coletivos humanos. Em escalas diferentes do que se via no passado, são explorados recursos humanos e naturais. As colônias mudaram, mas as discussões sobre o tema não estão esgotadas.

Para contribuir com este debate sobre o colonialismo em suas mais diferentes manifestações e nuances, o IEA-USP e o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Tecnologia e Território (LINTT) do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP realizarão o evento As Faces do Colonialismo: Diferentes Tempos, Lugares e Conjunturas. O seminário será realizado entre os dias 20 e 22 de março, das 9h30 às 17h30 nos dias 20 e 21 e até as 12h no dia 22. Para participar presencialmente é necessário se inscrever. Haverá também uma transmissão ao vivo pelo site do IEA, que não demanda inscrição prévia.

Com exposições de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e debates com o público presente, o seminário tratará dos seguintes temas:

As especificidades históricas e locais do colonialismo;

Os modos de interação entre colonizados e colonizadores;

• As formas de resistência e agentividade dos povos colonizados no decorrer dos processos colonialistas;

A problematização de categorias como colonizado e colonizador;

• Os efeitos e as faces do colonialismo ao longo do tempo e nos dias atuais.

A coordenação do encontro será feita por Fabíola Andréa Silva, professora que participou do Programa Ano Sabático em 2018 e pesquisadora do MAE-USP e membro do Grupo de Pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento do IEA. Além de Fabíola, outros 11 especialistas de diferentes áreas conduzirão exposições no seminário. Veja a programação completa abaixo.