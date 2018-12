Exército sírio entra na cidade de Manbij

O Comando Geral do Exército sírio anunciou esta sexta-feira que as suas tropas entraram na localidade de Manbij, no Norte da província de Alepo, junto à fronteira com a Turquia.

Antes deste anúncio, as milícias curdas conhecidas como Unidades de Protecção Popular (YPG), que integram as chamadas Forças Democráticas Sírias (FDS), tinham feito um apelo às tropas de Damasco para que assegurassem o controlo da cidade, tendo em conta que a Turquia anunciara o propósito de levar a cabo uma «operação anti-terrorista» na região, sendo as YPG o alvo.

O ataque das tropas turcas no Norte da Síria ganhou consistência nos últimos dias, com a Turquia a mover um grande contingente militar para as imediações da fronteira com a Síria, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado, no passado dia 19, que as tropas dos EUA, aliadas das FDS nos últimos anos, iam abandonar a Síria, refere a RT.

No comunicado hoje emitido pelo Comando Geral do Exército e das Forças Armadas sírias, Damasco revela que as suas tropas já entraram na estratégica localidade de Manbij, à qual regressam seis anos depois.

«Partindo do compromisso total do Exército com as suas responsabilidades em impor a soberania nacional sobre cada palmo de terreno da República Árabe Síria e respondendo ao apelo da população na região de Manbij, o Comando Geral anuncia que unidades do Exército entraram em Manbij e içaram ali a bandeira nacional», lê-se no comunicado divulgado pela agência SANA.

O texto reafirma a determinação do Exército de «esmagar o terrorismo e expulsar os invasores e ocupantes» do território sírio, bem como de garantir a segurança de todos os cidadãos da Síria.

De acordo com fontes militares a que a Prensa Latina teve acesso, cerca de 600 efectivos do Exército Árabe sírio assumiram o controlo de Manbij, com tanques e artilharia. Os membros das FDS, até agora aliadas dos EUA, abandonaram a cidade, depois de negociações efectuadas nesse sentido.

Entretanto, várias fontes referem que helicópteros norte-americanos sobrevoaram Manbij esta manhã e a Al-Masdar Newsdá conta da existência de um comunicado em que os «rebeldes» do chamado Exército Livre Sírio - apoiados pela Turquia - anunciam ter iniciado «a batalha de Manbij».

https://www.abrilabril.pt/internacional/exercito-sirio-entra-na-cidade-de-manbij

Foto: By Elizabeth Arrott - A View of Syria, Under Government Crackdown. VOA News photo gallery, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18118379