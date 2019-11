Mesmo com luxação no pé, Helen Ganzarolli prestigia inauguração da Clínica de Estética em SP

Na noite desta terça-feira (26), aconteceu no município de Cotia em São Paulo, a inauguração da Clínica Vitalea Estética & SPA, onde com muito glamour, os proprietários Edson Dias e Aline D'Siqueira, receberam amigos e convidados vips para a inauguração do espaço.



O espaço é considerado o maior salão de beleza e estética da região, com 1.296 metros quadrados, divididos em 19 ambientes diferenciados, que vão desde salas de estéticas, saunas, hidromassagens, e que conta com 12 profissionais que vão desde estética convencional, biomédicas, nutricionistas, entre outros.



Entre os convidados vips que foram prestigiar o evento, e brindaram com os proprietários, estava a modelo e apresentadora Helen Ganzarolli, e também o músico Claudinho vocalista do Grupo Negritude Jr.



Assim que Helen chegou ao espaço, ao descer do carro, a beldade estava com dificuldade de calçar o sapato e comentou que durante o dia havia escorregado na escada de seu apartamento e havia dado uma pequena luxação no pé e estava sentido um certo inchaço, o que gerava até dificultava inclusive para andar.



Assim que chegou ao espaço, Helen fez questão de conhecer todos os ambientes da clínica, em seguida atendeu todos os pedidos de fotos e selfie e no final ainda atacou de DJ, selecionando uma das músicas para agitar o público presente.



"Hoje em dia a estética não é só questão de bem estar corporal, é principalmente bem estar mental. A proposta do Vitalea é trabalhar primeiramente o bem estar da mente dos clientes e somente depois trabalhar com o bem estar do corpo", declarou Edson Dias.



Como recordação do evento, todos foram presenteados com um perfume, desenvolvido pelo próprio empresário Edson Dias, que também é engenheiro químico, e criou um perfume com aroma exclusivo, o qual ficará determinado como sendo o cheiro da Vitalea e marcará todos os ambientes da clínica enquanto os clientes estiverem utilizando o espaço.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação