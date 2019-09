Combatentes contra o câncer sobem ao ponto mais alto da Bolívia

Por Jorge Petinaud La Paz, 28 de setembro (Prensa Latina) Com 47 anos de idade e um ano atrás, a espanhola Víctoria Martínez é uma das seis mulheres que hoje começa a subir ao ponto mais alto da Bolívia.



'Sabemos que este desafio vai ser muito difícil, que escalar o Sajama nevado, com seus mais de seis mil metros acima do nível do mar, nos obrigará a enfrentar o mal de altitude, a uma temperatura abaixo de 25 graus', disse ela em entrevista ao Prensa Latina.



Prestes a partir para um passeio de bicicleta de montanha de 100 quilômetros com suas companheiras pela salina de Uyuni, como parte do projeto Reto Pelayo Vida, e depois fazer a escalada, Martínez é contagiante com seu otimismo.



Com esse desafio, pretendo me encontrar', diz ele, 'para provar que posso lidar com tudo e deixar de lado minha doença com a convicção de que chegar a essa altura é o ponto final desse mal, e ao mesmo tempo aproveitar ao máximo a vida'.



A farmacêutica declarou a esta agência de notícias que quando chegar a 6.542 metros acima do nível do mar do décimo vulcão mais alto do mundo, enviará uma mensagem de esperança a outras mulheres junto com a mexicana Rina Gitler e seus compatriotas Estrella Paulette, Begoña Conde, Raquel Millán e Felisa Requena.



Ela acredita que o exemplo de enfrentar um desafio difícil incentivará outras mulheres que sofreram ou sofrem de câncer a superar a doença através do esporte, da alimentação saudável e da realização de seus sonhos.



Natural de Madri, Martínez considera difícil para uma mulher e para um homem superar o medo quando diagnosticado com uma doença oncológica.



'No entanto, no final, se você ouvir os médicos e lutar com uma atitude positiva que você percebe que você pode chegar à frente mesmo enfrentando dias difíceis, mas no final se você lutar você pode ganhar.



Com base em sua experiência, ela recomenda que todas as mulheres visitem o médico periodicamente e realizem um autoexame da mama, pois a detecção precoce é muito favorável.



Quando estava prestes a partir para Uyuni, ela pediu mais apoio na realização de pesquisas porque há certos cânceres para os quais ainda há falta de tratamento eficaz, 'e entre todos nós devemos colaborar para promover esses estudos em todo o mundo'.



O Desafio Pelayo Vida vem promovendo há quatro anos expedições a alguma parte do mundo para gerar a força necessária em cada uma das mulheres que assumem este tipo de desafio.



Seu objetivo é conscientizar a sociedade sobre a luta das mulheres com cancro no mundo e dar esperança a quem ainda está a passar por um flagelo tão difícil.



