17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia será realizada no dia 9 de setembro

A 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que será realizada dia 9 de setembro, a partir das 9h, no centro de Salvador, traz como tema deste ano o 'Abraço à Diversidade'.

O evento convida todos que desejem doar o seu abraço. "A ideia é fazer do calçadão da praça do Campo Grande um formidável abraçódomo", declara Marcelo Cerqueira, presidente do GGB.

Entre as atividades programadas para o evento, estão previstos shows de transformistas e bandas musicais no palco 'Abraço à Diversidade', na praça do Campo Grande, das 11h às 21h30, e desfile de trios elétricos das 15h às 20h. Também haverá a entrega do troféu do GGB: "Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT", no Foyer do Teatro Castro Alves, às 12h.

Este ano, o evento terá como padrinho Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, e madrinha Julieta Palmeira, secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres.

Ações sociais e de cidadania

O evento vai promover a testagem sorológica para detecção do HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, além da distribuição de 20 mil preservativos.

Também será reciclado todo material plástico descartado durante o evento, que será transformado em bolsas, porta lápis e mochilas, distribuídos aos alunos das escolas municipais.

Contribua com a Parada LGBT da Bahia

Com dificuldade em conseguir patrocínio de todos os setores, órgãos públicos e empresas privadas, o GGB lançou uma "vaquinha" online para arrecadar fundos para realização das atividades operacionais da 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia. Para contribuir basta acessar este link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/17-parada-do-orgulho-lgbt-da-bahia-abraco-a-diversidade.

A realização da 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia é do Grupo Gay da Bahia (GGB), Quimbanda e CBAA, com apoio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Turismo e Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador, Uber e Dois Terços.

(Fotos:

Genilson Coutinho)