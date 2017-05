Palestra de Rajendra Pachauri, prémio Nobel da Paz 2007

SINOPSE / APRESENTAÇÃO DO EVENTO O Nobel da Paz de 2007, Rajendra Pachauri, estará no ICS-ULisboa amanhã, dia 30 de Maio, para proferir uma pequena palestra na sessão de abertura da apresentação dos Projetos de Tese em Desenvolvimento do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento.

Rajendra Pachauri (1940; Nainital - India) recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2007, na qualidade de presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, no mesmo ano em que Al Gore foi também distinguido, pelos esforços de ambos no aumento do conhecimento e na divulgação das alterações climáticas provocada pelo homem e no estabelecimento das medidas necessárias para contrariar essas alterações. Rajendra Pachauri foi presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) de 2002 a 2015.

AUTORES /ORGANIZADORES Programa de Doutoramento Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável - iniciativa conjunta da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa. Este programa doutoral faz parte de uma rede interdisciplinar focada no ambiente e redes sociais, e trabalha em parceria com a Universidade de East Anglia, Reino Unido, instituição internacional líder neste domínio. Rajendra Pachauri está em Portugal a convite da Quercus, para participar no Horasis Global Meeting (Cascais, de 27 a 30 de Maio).

QUANDO E ONDE Terça-feira, dia 30 de Maio, pelas 09h00 Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa - Auditório Adérito Sedas Nunes Av. Prof. Aníbal Bettencourt, 9 1600-189 Lisboa