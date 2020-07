Fábrica da Coca-Cola em Azeitão recebe Prémio de Sustentabilidade Internacional

Primeira empresa portuguesa a receber a distinção do fórum global Clean Energy Ministerial

Lisboa, 28 de Julho - A Coca-Cola European Partners em Portugal acaba de receber o prémio 2020 Energy Management Insight Award, sendo a primeira empresa portuguesa a ser distinguida com este galardão. Este prémio internacional é promovido pelo Clean Energy Ministerial, fórum mundial que engloba os ministros do ambiente e líderes governamentais de 26 países, reconhecendo as organizações pelos benefícios alcançados com a implementação sistemas de gestão de energia certificados pela ISO 50001.

"É com grande orgulho que recebemos este prémio que vem reconhecer o esforço que temos realizado na Coca-Cola European Partners no âmbito do nosso programa de sustentabilidade Avançamos", refere Pedro Vinhas, VP Supply Chain & Customer Service Iberia. Esta distinção, confirma o responsável "demonstra que estamos no caminho certo, já que fomos a primeira empresa da indústria alimentar em Portugal a obter a certificação de gestão de energia, segundo a ISO 50001 em 2013 e somos agora os primeiros a obter o Insight Award".

Entre 2016 e 2019, a melhoria do sistema de gestão de energia permitiu à Coca-Cola European Partners em Portugal uma melhoria da eficiência em 30% com a consequente redução de emissão de CO2 em 13.909 toneladas e uma poupança de 2.534 milhões de euros.

Desde 2018 que toda a energia elétrica utilizada na fábrica de Azeitão provém de fontes renováveis. A empresa estabeleceu também os requisitos de eficiência para todos os equipamentos e procedeu à instalação de dispositivos inteligentes para optimizar a eficiência energética. A CCEP Portugal foi ainda finalista do Green Project Awards 2017 na categoria de Gestão Eficiente de Recursos.

Sobre Coca-Cola European Partners

A Coca-Cola European Partners plc (CCEP) é uma empresa líder na Europa no sector de grande consumo que produz, distribui e comercializa uma vasta gama de bebidas não alcoólicas, sendo o maior engarrafador independente da Coca-Cola do mundo no que se refere às receitas.

A Coca-Cola European Partners presta serviço a uma população de mais de 300 milhões de pessoas em 13 países da Europa Ocidental, que inclui Espanha, Andorra, Portugal, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Islândia e Suécia. A empresa está cotada nas bolsas Euronext Amsterdão, Nova Iorque, Euronext Londres e nas bolsas espanholas com o ticker "CCEP".

Espanha, Portugal e Andorra constituem a divisão ibérica da Coca-Cola European Partners, com uma equipa de mais de 4.400 empregados, servindo 450.000 clientes e um total de 143 milhões de consumidores, dos quais 85 milhões são turistas.

A divisão ibérica da CCEP comercializa em Portugal 13 marcas, com mais de 50 produtos e mais de 130 referências. No território ibérico, conta com oito fábricas de refrigerantes e distribui água mineral natural de cinco nascentes.

