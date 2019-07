CEARTE

Desafios Europeus do Artesanato debatidos por mais de 200 pessoas em conferência do CEARTE na FIA

Além de dar a conhecer projetos europeus de apoio e intervenção no artesanato como o "CARPET - Craft, Art and People Together" e o "Craft & Art - Capacitar pela Inovação", a conferência debateu o manifesto para uma estratégia europeia para o artesanato.

Coimbra, 9 de julho de 2019 - Cerca de 200 pessoas (artesãos, técnicos de instituições ligadas ao Artesanato, e ainda, responsáveis do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Região de Turismo do Centro e da Federação Portuguesa de Artes e Ofícios), marcaram presença na conferência "Artesanato - Desafios Europeus", organizada pelo Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), na FIA - Feira internacional do Artesanato, em Lisboa.

Primeiramente, Catalina Bejarano, da Fundación Tres Culturas Del Mediterráneo, e João Amaral, do CEARTE, apresentaram os resultados do Projeto CARPET, uma parceria transnacional constituída, além destas duas entidades, pelo Creative Kernow (Redruth, Reino Unido) e pela APDN - Agence Pour la Promotion et le Dévelopement du Nord du Maroc (Tanger, Marrocos).

O Projeto CARPET decorreu no âmbito do programa Europa Criativa, da União Europeia, que promoveu, através de residências artísticas de 1 mês nos vários países, o contacto e a partilha de experiências entre artistas contemporâneos e artesãos, e aproximou o processo criativo dos cidadãos em geral com vista a valorizar a criação artística como força motriz para o desenvolvimento social, cultural, económico e patrimonial.

A artesã Estela Melo, detentora da marca Ovelha Mãe, apresentou, na primeira pessoa, os resultados da sua participação, confirmando que estas residências artísticas entre artesãos e criativos de vários países são "uma grande mais-valia e uma experiência a repetir".

De seguida, Paulo Bairos, dirigente do IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, apresentou o projeto Craft & Art, que decorre nas ilhas da Madeira, dos Açores e das Canárias, e que apoia os artesãos em 3 áreas: o fomento da produção de matérias-primas; a capacitação das pequenas e médias empresas desta arte no que respeita aos conhecimentos técnicos, de gestão e de marketing empresarial; e a afirmação do produto artesanal nos mercados locais e internacionais, abrindo novos circuitos de comercialização.

Por último, Ana Cristina Mendes, Diretora-Adjunta do CEARTE, apresentou o "Manifesto CRAFTING EUROPE", que defende uma estratégia europeia para o artesanato, num documento que foi recentemente apresentado à União Europeia por 30 entidades de referência no artesanato (entre as quais o CEARTE) de 20 países europeus, integrantes do World Crafts Europe.

Esta estratégia assenta num Plano de Ação e de medidas de resposta às principais necessidades de desenvolvimento e valorização do artesanato na Europa que passa, entre outras, por: assegurar a representação do artesanato em todas as suas dimensões através de programas de apoio europeus; apoiar medidas que contribuam para estimular o espírito empresarial e o acesso das empresas de artesanato aos mercados; combater o declínio da oferta de formação e da transmissão de competências; fazer investigação para identificar e quantificar o valor económico, educativo, cultural e social do artesanato para a europa; promover o reconhecimento e a proteção do setor do artesanato através de legislação; acolher um ano europeu do artesanato.