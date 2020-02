Díaz-Canel destaca aval de Cuba em matéria dos Direitos Humanos

Havana, 27 fev (Prensa Latina) O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmou hoje aqui que a ilha conta com os requisitos para integrar novamente o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas no período 2021-2023.

Este 25 de fevereiro o chanceler Bruno Rodríguez apresentou a candidatura da maior das Antilhas para essa instância, durante sua intervenção no Segmento de Alto Nível do 43 período ordinário de sessões deste organismo, em Genebra, Suíça.







Temos moral e assiste-nos o direito, plasmou o presidente cubano em sua conta no Twitter, onde colocou um link a um artigo publicado hoje no jornal Granma que menciona alguns exemplos do compromisso da ilha com a promoção e proteção dos Direitos Humanos para todas as pessoas e povos do mundo.







De acordo com o rotativo, apesar do bloqueio de Estados Unidos, Cuba cumpriu os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e suas metas, três deles antes do prazo fixado em 2015, e tem pleno compromisso com a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com algumas metas já atingidas.







Assim, conta com relevantes resultados em matéria de educação, saúde e segurança social, reconhecidos mundialmente.







A vocação solidária da ilha de expressa, entre outros exemplos, em seu apoio a África em suas lutas contra o colonialismo e o apartheid, e no combate contra o ebola nesse continente, e na participação de mais de 400 mil colaboradores da saúde em 164 países.







Esse labor permitiu ao contingente médico cubano Henry Reeve obter o Prêmio de Saúde Pública em Memória do Dr. Lee Jong-wook, outorgado pelo Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, declarou.







Também, graças ao programa de alfabetização Eu sim posso (Prêmio de Alfabetização Unesco-Rey Sejong em 2006 e Prêmio Mestres 68 em 2012) mais de nove milhões de pessoas foram alfabetizadas em mais de 30 Estados.







Propõe, que entre os exemplos mais relevantes da contribuição da Ilha à paz mundial sobressaem a Proclama de América Latina e Caribe como Zona de Paz durante sua Presidência da Comunidade de Estados Latino americanos e Caribenhos (Celac).







Cuba foi eleito membro fundador do Conselho de Direitos Humanos de ONU de 2006 a 2009, e membro nos períodos 2009-2012, 2014-2016 e 2017-2019, sendo neste último caso o país mais votado da região.







De junho de 2011 a junho de 2012 assumiu uma das vice-presidências do Conselho, em representação da América Latina, recorda o artigo jornalístico.







