Dolce Vita Tejo promove mês da proteção civil

Lisboa, 27 de fevereiro de 2018 - O Dolce Vita Tejo dedica o mês de Março à proteção civil. No dia 3, às 11h30, inaugura uma mostra fotográfica do projeto "Amadora Resiliente - Educar e Sensibilizar", com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Sistema Nacional de Proteção Civil (SNPC) na comunidade do concelho da Amadora. O socorro, a recuperação e a prevenção são as temáticas retratadas nas imagens desta mostra, expostas no Piso 0 do Centro Comercial até dia 22. A mostra é organizada pelo SNPC.

Mostra fotográfica "Amadora Resiliente - Educar e Sensibilizar"

"A Jogar se Previne"

Noções básicas de socorrismo

3ª Firefighters Rescue Competition

Também a partir do dia 3 de Março (repete dia 4, 17 e 19) está disponível no Piso 0 do Centro Comercial, o jogo "A Jogar se Previne". Entre as 11h00 e as 19h00, num tabuleiro gigante, os mais jovens podem aprender de forma lúdica noções fundamentais sobre prevenção e desastres.

Nos dias 10 e 11, a Cruz Vermelha Portuguesa ensinará técnicas de socorrismo, entre as 11h00 e as 19h00.

Por fim, no dia 25, das 14h00 e às 18h00, a praça central do Dolce Vita Tejo vai ser palco da 3ª edição da competição de resgate entre bombeiros "3º Fire Fighters Rescue Competition". Nesta prova de obstáculos estarão em competição nove equipas de soldados da paz de diversas corporações nacionais.

Ao associar-se às atividades do mês da proteção civil, o Dolce Vita Tejo abre as suas portas a iniciativas que contribuem para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade em que se insere, assumindo-se como um espaço que cria uma nova centralidade na região de Lisboa.

Sobre o Dolce Vita Tejo

