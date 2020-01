BurGuiles lança novo cardápio com hambúrgueres inusitados

A hamburgueria BurGuiles, localizada no bairro da Pituba, completou três anos de funcionamento e apresenta o novo cardápio com hambúrgueres inusitados, sucos autorais e sobremesas clássicas, além de uma carta variada de cervejas premium e artesanais.

Para comemorar o terceiro ano da casa, os proprietários Mariana e Gui Maciel, apostaram em 17 novas combinações de sabores, dentre eles, pasta de licuri e mel orgânico apimentado, evidenciando a riqueza dos ingredientes locais.

A partir deste mês, o menu ganha o Van Grogh, hambúrguer de carne, preparado com queijo gorgonzola, rúcula, cebola roxa chapada, melaço de cana, pasta de licuri e maionese de alho assado artesanal. Outra novidade muita saborosa é o Tupi, hambúrguer de costela, acompanhado de queijo catupiry, pesto basílico, maionese artesanal, cebola caramelizada e bacon no pão australiano. As antigas criações, como o Lampião, Irado e Jeremias permanecem no cardápio. A maioria dos hambúrgueres estão disponíveis nas versões Smash (100g), a partir de R$ 20, e Classic (200g), a partir de R$ 30.

Além dos burguers com base de carne bovina ou frango, o novo menu conta com opções de hambúrgueres que não levam carne em suas composições, como o Tokyo e o Hamurabi, a partir de R$ 30.

Para acompanhar, a hamburgueria oferece porções de Onion Rings, anéis de cebola, acompanhados com molhos clássicos da casa, como a maionese de alho assado artesanal e ketchup de curry rústico, por R$ 17.

O menu de bebidas também ganhou um upgrade. Agora o público pode optar por acrescentar vodka, cachaça ou tequila nas limonadas da casa, transformando as bebidas em drinks especiais, a partir de R$ 5.

O novo cardápio da BurGuiles também ganhou novas sobremesas, como milkshakes, com preços mais acessíveis, além do famoso churros da Tia Nicinha, por R$ 17.

Sobre a BurGuiles

Inaugurada em janeiro de 2017, a BurGuiles é o reflexo da personalidade do casal de sócios Guilherme Maciel e Mariana Junqueira.

A ideia da hamburgueria surgiu após convite para participar da Feira da Cidade. Após um ano e meio de trabalho e com a boa aceitação do público, os empresários viram uma oportunidade de empreendimento e resolveram abrir seu próprio negócio.

Fruto do reconhecimento de um trabalho primoroso e com uma clientela fiel, Guilherme e Mariana conseguiram abrir sua primeira loja física, reunindo experiências de viagens pelo mundo, que serviram de inspiração para elaboração do projeto e criação dos hambúrgueres.

Com perfil contemporâneo, a BurGuiles preza por um ambiente aconchegante e acolhedor, com muita personalidade e atitude, proporcionando experiências saborosas e suculentas em duas unidades na Bahia: Salvador e Feira de Santana.

A unidade de Salvador fica localizada na Rua Amazonas, 644, Pituba. Em Feira de Santana, a hamburgueria instalada na Rua São Domingos, 264, Santa Mônica, segue na mesma linha da primeira loja que deu origem à marca.

Serviço:

Hamburgueria BurGuiles

Instagram: @burguiles

Unidade Salvador

Endereço: Rua Amazonas, 644 - Pituba

Horário de funcionamento: Domingo a quinta: 17h às 00h

Sexta e sábado: 17h às 1h

Contato: (71) 3561-2600

Unidade Feira de Santana

Endereço: Rua São Domingos, 264 - Santa Mônica

Horário de funcionamento: Quarta e quinta: 18h às 00h

Sexta e sábado: 18h às 1h

Domingo: 18h às 23h

Delivery: (71) 99299-3852

Helder Azevedo

Biz Comunicação