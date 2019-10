Elisabete Ponte conta como desenvolveu autoconhecimento para superar uma traição

"Meu ex-marido se apaixonou pela minha melhor amiga , que por coincidência era minha única irmã de sangue" revela

Encarar uma traição nunca é fácil. Elisabete Ponte foi casada por uma década e há 2 anos descobriu que o marido a traia com a própria irmã. Mas a jovem não se abateu e até perdoou o casal.

"Fui traída duplamente. Meu ex-marido se apaixonou pela minha melhor amiga , que por coincidência era minha única irmã de sangue. Hoje estão casados .Através da minha capacidade de gerenciar emoções e conhecimento sobre inteligência emocional , perdoei os dois e hoje somos amigas", conta a loira, apaixonada pela vida .

Graduada em Análise de Sistema , master Coach em Inteligência Emocional e especialista em Empoderamento Feminino, ela usou o conhecimento e sua experiência dolorosa para desenvolver um estudo sobre como superar uma traição resgatando sua autoconfiança.

"Esse estudo sobre superação foi baseado em minha história de vida , utilizando técnicas de coaching e Pnl avançado .Minha paixão é ajudar as pessoas se sentirem melhores do que elas já são . Acredito verdadeiramente que todos os seres nasceram para realizar seus objetivos. Minha missão é fazer com que esses sonhos se tornem reais o mais rápido possível", pontua a beldade, que acredita que ninguém está livre de passar por esta situação:

"Em algum momento de nossas vidas podemos ser traídos , ou pelo grande amor , ou por um amigo , um colega de trabalho , por alguém que confiamos , e até mesmo por nós, quando prometemos algo e não cumprimos .. qualquer tipo de traição dói. Mas acredite é possível resgatar sua autoconfiança e autoestima . Lembre-se que o que é mais importante nessa vida é ser feliz", destaca a beldade, que ama estudar , viajar , fazer atividade física, tomar sorvete e contemplar as maravilhas de Deus".

Thiago Freitas Assessor e Jornalista