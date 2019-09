MENTIRAS POR ATACADO



Há alguma esperança à vista? Não, nenhuma.

Enquanto isto, Bolsonaro continuará tentando mudar nossa história, negando ter havido um golpe e contando a lorota de que o Brasil esteve à beira do socialismo.

Nosso führer não tem vergonha de falar em desregulamentação no trabalho, mesmo porque os pobres não têm ideia do que isso significa. E bate bem na tecla que lhe garantiu a vitória - os valores familiares e religiosos que formam nossas tradições.

Mais além trombeteia igualmente sua homofobia, sempre se escorando nos evangélicos. Bolsonaro, o líder nacionalista que defende nossa soberania, não diz ser o evangelismo um produto de importação estadunidense, made in USA, responsável pela destruição gradativa de nossa cultura.

O presidente aproveitou a oportunidade de ter uma tribuna mundial na ONU para atacar Cuba, Venezuela e proferir ameaças ao Foro de São Paulo, uma provocação que foi um insulto aos esforços de Oswaldo Aranha no passado.

O teto não lhe caiu na cabeça, quando com o maior cinismo, proferiu as seguintes mentiras nuas e cruas: "Meu governo tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável...nossa Amazônia (...) permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente".

Rui Martins