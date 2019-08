Bahia Visual representa o Nordeste com projetos selecionados para Encontro de Coprodução do Mercosul

A Bahia e o Nordeste serão muito bem representados no Encontro de Coprodução do Mercosul-ECM 2019. Dos 36 projetos selecionados, entre projetos de nove países, para as rodadas de negócios com canais de TV, players e distribuidoras, dois deles integram o HUB Bahia Visual e foram propostos pela Bahia Visual Produções. O ECM 2019 acontece entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro e faz parte da programação do 23º Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM, que acontece na capital catarinense.

Dos projetos selecionados na modalidade negocial, a Bahia Visual se destaca com "O Segredo da Serpente" e "Anésia", telefilmes documentais em parceria com a Bocapiu Conteúdo Criativo, além de comercializar "Inconsolável - No Ritmo das Paixões", da Liberato Produções, ambas empresas parceiras do HUB Bahia Visual.

O evento é uma excelente oportunidade para meeting, aproximação entre as produtoras para acordos de coprodução e apresentação dos projetos aos players, buscando parceiros e potenciais investidores para longas-metragem e séries de TV no âmbito do Mercosul, nos gêneros ficção e documentário. Esse ano já estão confirmados onze players, cinco canais de televisão e quatro distribuidoras. Os participantes do Encontro de Coprodução do Mercosul - edição 2019 irão encontrar projetos da Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

O Encontro de Coprodução do Mercosul é uma produção da Associação Cultural Panvision, Petrus Barretto Advogados Associados e Muringa Produções Audiovisuais, com apoio institucional BRAVI - Brasil Audiovisual Independente, Instituto de Pesquisa Boca a Boca e Latam Cinema.

A Bahia Visual é uma produtora brasileira independente que atua na produção de vídeos, conteúdo de televisão, consultoria especializada no desenvolvimento de projetos audiovisuais, conteúdos transmídia e utilização de novos meios e canais de relacionamento digitais, além de ações voltadas para a construção e posicionamento de projetos visando a comercialização, desdobramentos e expansão de negócios. A Bahia Visual realiza também análise e pesquisa de dados de mercado que visam avaliação e viabilidade de conteúdos audiovisuais, além de atuar em parcerias com players, canais nacionais e internacionais, órgãos públicos e privados e financiadores públicos. Em 2019 criou o HUB Bahia Visual, um núcleo de criação e produção de conteúdos que une produtoras e profissionais do audiovisual baiano. O Hub Bahia Visual é o primeiro que se tem notícia no estado e congrega atualmente sete produtoras que trabalham em 11 projetos.

