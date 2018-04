Boa Vida Educação, a mais nova aposta para a educação em Angola, será oficialmente apresentada

Boa Vida Educação apresenta oficialmente a proposta para a sua futura metodologia pedagógica

Boa Vida Educação é um complexo educacional para crianças e adolescentes com centro infantil, escola Internacional e escola de Línguas

Angola, Luanda 25 de Abril de 2018 | O projecto Boa Vida Educação será oficialmente apresentado, no dia 28 de Abril do corrente ano, num evento que decorrerá na Urbanização Boa Vida. Com foco na educação no presente e no futuro, a proposta do projecto é oferecer uma formação integral contínua de qualidade para crianças e adolescentes.

O Boavida Educação é um complexo educacional que foi concebido por uma equipa multidisciplinar de mais de 30 educadores de diferentes países, especialistas em educação. O complexo educacional é composto por Centro Infantil, Escola Internacional e a Escola de Línguas, que no total terão capacidade para mais de 1400 alunos.

A proposta do Boa Vida Educação apresenta uma metodologia exclusiva, moderna e eficaz, que vem diversificar a metodologia de ensino privado. Através de um projeto pedagógico de base curricular angolana enriquecido com experiências internacionais, parcerias com empresas de diversos sectores, escolas e universidades de diversos países e, um período ampliado obrigatório para favorecer a troca de experiências laborais, culturais e sociais, o resultado será em um aprendizado natural, divertido e de qualidade.

O projecto prioriza a formação do indivíduo como cidadão do mundo. A sua metodologia foi estruturada para favorecer a autonomia intelectual, almejando que os formandos possam gerir o seu próprio processo de aprendizagem, ao criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para si mesmos e, integrado e sustentável para o país, a região e o mundo. A meta diária será propiciar um ensino responsável, agradável, natural e lúdico, respeitando as necessidades individuais e subjectivas de cada aluno.

O Boa Vida Educação é mais uma aposta do Grupo Boa Vida, e está situado dentro da Urbanização Boa Vida, no Município de Belas, Bairro Benfica em Luanda. Mais informações sobre o projecto poderão ser encontradas no website www.boavidaeducacao.co.ao.

Sobre o Grupo Boa Vida

O Grupo Boa Vida é um grupo empresarial de direito angolano com mais de vinte (20) anos no mercado nacional, que tem no seu portfólio empreendimentos em diversos sectores mas como principal core business, o ramo imobiliário. O Grupo já construiu sete (7) condomínios residenciais e de escritórios (Vereda das Flores, Real Park, Ville Vermont, Hipicus, Solida Plaza e Infinity I e II), e está actualmente a construir a Urbanização Boa Vida, que uma vez concluída será o complexo de condomínios fechados mais completo do país. No âmbito do processo da diversificação da economia o Grupo tem em carteira, investimentos nas áreas da Agricultura, Pecuária, Hotelaria e Turismo, Comércio Geral, Prestação de Serviços, Saúde, Educação e Mineração. O Grupo Boa Vida com uma força de trabalho de cerca de 4000 colaboradores entre os quais 99% nacionais destaca-se pela sua credibilidade e solidez junto dos seus clientes e parceiros, com uma aposta no investimento com responsabilidade, planeamento, transparência e competência, oferecendo soluções urbanísticas inovadoras.