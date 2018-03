Investigadora do CIDESD premiada pela Creative Education Foundation

Sara Santos, investigadora do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), foi a vencedora da edição 2018 da Ruth B. Noller Research Grant, promovida pela Creative Education Foundation. Pela primeira vez, o galardão que distingue a investigação emergente no domínio da criatividade veio para Portugal.

«A Ruth B. Noller Research Grant vem sublinhar a importância de fomentar a criatividade em crianças e jovens através da prática desportiva, o que tem sido o foco da minha investigação nos últimos quatro anos. Por isso, é uma honra receber esta distinção, mas é essencialmente um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CreativeLab-CIDESD», realça a investigadora natural de São João da Madeira.

Das 31 candidaturas provenientes de vários países, a Creative Education Foundation optou por premiar um projecto do CIDESD que explora como ambientes activos, como sejam a prática desportiva em clubes ou a educação física nas escolas, potenciam o desenvolvimento da criatividade.

«Estamos muito honrados pela atribuição de um prémio com tanto prestígio internacional. A investigação liderada pela Sara Santos é um contributo excepcional para a compreensão dos mecanismos que suportam o desenvolvimento da criatividade humana», afirma o director do CIDESD, Jaime Sampaio.

Depois de ter idealizado o "Creativity Developmental Framework", a jovem investigadora aplicou-o em contexto educativo, através da intervenção Skills4genius®. «Os resultados demonstraram um considerável desenvolvimento do pensamento criativo em crianças na faixa etária dos 10 anos», refere.

Além de um prémio monetário, a Ruth B. Noller Research Grant contempla a apresentação do trabalho premiado na conferência "Creative Problem Solving Institute", em Buffalo [Nova Iorque], participação, de 19 a 24 de Junho. «Acredito que esta distinção poderá culminar com a difusão internacional das directrizes pedagógicas do Skills4genius®, um programa que permite orientar as práticas de professores e treinadores no sentido de criarem contextos que induzam o comportamento criativo, evitando a diminuição da criatividade com a progressão da idade. Face ao reconhecimento deste trabalho, poderá haver um estreitamento de parcerias entre a comunidade educativa e desportiva», adianta.

A Creative Education Foundantion promove anualmente a Ruth B. Noller Research Grant para celebrizar o contributo pioneiro desta pedagoga no contexto da criatividade. Em 2017, foi atribuída à americana Kathy Dorey e, no ano anterior, ao investigador John Yeo, de Singapura. A jovem portuguesa Sara Santos foi a vencedora da edição 2018, depois de ter defendido a tese de doutoramento "The spawns of creative behaviour: exploring the role of enrichment environments to foster creativity in team sports". Aos 29 anos, a investigadora do CIDESD lecciona na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e no Instituto Universitário da Maia (ISMAI).

CIDESD - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano

Com mais de 120 investigadores, o CIDESD resulta de um consórcio de 10 instituições nacionais de Ensino Superior: Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de Santarém, Universidade da Beira Interior, Instituto Universitário da Maia (ISMAI), Universidade da Madeira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Politécnico de Viseu, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Instituto Politécnico da Guarda.

Fundado em 2007 e avaliado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) como "Muito Bom" (2015-2020), o CIDESD procura difundir o conhecimento científico através de publicações, eventos e intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. Por isso, mantém vários acordos de cooperação com centros de investigação e redes científicas dispersos pelos cinco continentes.

26 Março 2018 | Vila Real