Reabilitação humana do centro histórico

Agir para construir um mundo melhor

Este seminário tem como objetivo a abordagem de situações difíceis que assolam o Centro Histórico de Coimbra e perceber quem e que ações têm sido levadas a cabo para resolver ou minorar o seu impacto no meio onde acontecem. Esta iniciativa conta com a participação de associações de cariz social (Ergue-te, Associação Integrar, Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra - OPSDC, Cáritas Diocesana de Coimbra e Fundação de Assistência Médica Internacional - AMI) e entidades que poderão estar envolvidas na solução para os problemas que existem na rede humana e social do Centro Histórico da cidade, como o Centro Distrital de Segurança Social , o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal de Coimbra.

O Seminário terá lugar no Teatro da Cerca de S. Bernardo (ESCOLA DA NOITE), pelas 19h15 no próximo dia 24 de Fevereiro, sexta-feira com o seguinte programa:

PAINEL 1

19h15 Abertura - Vítor Marques (presidente da Direção da APBC)

19h30 - 20h30

Ergue-te - Dr.ª Marta Neves (psicóloga)

OPSDC - Dr. Henrique Alexandre Dinis Mendes dos Santos (PRESIDENTE da Direção)

Ass. Integrar - Drª Helena Lourinho (Presidente da Ass. Integrar)

IEFP - Dr. António José Soares Francisco (Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra)

Moderação - Vítor Marques (Presidente APBC)

PAINEL2

20h30 - 21h30

Cáritas - Representante do Centro Comunitário de Inserção a Drª Isabel Sousa e a Equipa de Rua Reduz a Drª Manuela Lopes.

AMI - representante da AMI Coimbra - Paulo Pereira

CMC - Dr. Jorge Alves (Vereador da Camara Municipal de Coimbra

CDSS - Dr. José Maria (Diretor da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas)

Moderação - João Luís Campos (jornalista Diário Coimbra)

21h30

Perguntas da assistência

Sessão de Encerramento - João Luís Campos (jornalista Diário Coimbra)