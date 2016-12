Mural homenageia vítimas da invasão dos EUA ao Panamá

Panamá (Prensa Latina) O grupo artístico El Kolectivo pinta aqui um mural em memória das vítimas da invasão dos Estados Unidos ao Panamá, ao cumprir 27 anos nesta terça (20) desse acontecimento.

Os criadores começaram a trabalhar desde segunda-feira à noite perto da estação do metrô 5 de Maio, com a participação de uma dezena de colaboradores, destaca a imprensa local.

Na pintura estampada sobre um muro pode se ler 'Em 20 de dezembro de 1989, o exército yanqui invadiu este país e matou gente inocente. Até hoje não se sabe quantos foram e a ferida segue aberta'.

Os Estados Unidos agrediram o povo panamenho um dia como hoje há 27 anos, deixando inúmeras vítimas em uma data fúnebre que não foi declarada luto nacional, apesar dos múltiplos pedidos de diversos setores.

Passadas quase três décadas da invasão estadunidense, ainda é desconhecida a cifra de mortos e cada qual especula pela falta de informação, que agora a comissão da verdade criada pelo atual Governo tenta revelar.

Uma marcha encherá nesta terça-feira as ruas da cidade com reivindicações de que se conheça a história real, mas também de que os Estados Unidos indenizem as vítimas, algo impossível de exigir em tribunais locais porque acordos binacionais o impedem.

