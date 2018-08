Câncer: não é uma doença, mas um negócio multimilionário

Da Confraria de amigos médicos e leitores do Pátria Latina

O câncer não é uma doença, mas um negócio.

* A palavra "câncer" não é mais do que uma mentira.

No mundo moderno, o câncer se espalhou tanto que afetou idosos, jovens, bebês e todos. Você sabia que o livro "Um mundo sem câncer" impediu que ele fosse traduzido para muitos idiomas até o momento?

Você merece saber disso: não há doença chamada câncer. * O câncer é nada mais do que uma deficiência de vitamina B17 *.

Então, por que não evitar quimioterapia, cirurgia ou tomar medicamentos com efeitos colaterais fortes, para tratar algo que não é uma doença, mas uma deficiência de vitamina B17? Lembre-se de um exemplo do passado: muitos marinheiros perderam a vida devido a uma doença chamada escorbuto, uma doença tirou a vida de muitas pessoas e muitas pessoas obtiveram grandes lucros com ela. Então descobriu-se que o escorbuto era apenas deficiência de vitamina C; o que significa que não era uma doença.

O câncer também é simplesmente algo assim: o mundo colonizador e os inimigos da humanidade estabeleceram a indústria do câncer e transformaram-na em um negócio do qual obtêm milhões de dólares em lucros. A indústria do câncer floresceu após a Segunda Guerra Mundial. Para combater o câncer, você não precisa de todos esses atrasos, detalhes e despesas enormes. Tudo isso só vai para os bolsos dos proprietários dos laboratórios; especialmente desde que a cura para essa condição foi encontrada há muito tempo.

Bem, em vez de preferir tratamentos tão caros para o câncer, quais alternativas deve escolher? A prevenção e a cura do câncer podem ser obtidas simplesmente pelas seguintes estratégias: aqueles que têm câncer devem primeiro tentar aprender o que é o câncer. Não tenha medo; Em vez disso, investigue e documente essa condição. Hoje, você já ouviu falar de alguém que morreu de uma doença chamada escorbuto? Não, porque cura.

Uma vez que o câncer é apenas deficiência de vitamina B17, é suficiente comer diariamente 15 a 20 sementes de damasco ou pêssego; comer rebentos de trigo; o broto de trigo é uma medicina milagrosa contra o câncer, é uma rica fonte de oxigênio líquido e o mais forte contra o câncer, chamado Laetril (substância derivada de tonsilar); Esta substância está presente na semente de maçã, pêssego ou damasco e é a forma extraída de vitamina B17, também conhecida como amígdala. A indústria médica americana começou a incentivar a lei a proibir a produção de Laetril. Este medicamento está sendo fabricado no México e contrabandeado para os Estados Unidos. Dr. Harold W. Manner, no livro "A morte do câncer", afirmou que o sucesso do tratamento com Laetril contra o câncer é superior a 90%.

Vamos ver algumas fontes de amígdalina ou vitamina B17:

*1. * O osso ou a semente de frutos. Isto contém a maior quantidade de vitamina B17 na natureza; Isso inclui maçã, damasco, pêssego, pera e ameixa ou ameixas secas.

*2. * Feijões, feijões que incluem feijão, brotos de lentilhas, feijões e ervilhas.

*3. * As sementes de amêndoa amarga e amêndoa indiana são a maior fonte de vitamina B17 na natureza.

*4. * Mouros. Você pode consumir quase todas as amoras, como amora preta, mirtilos, framboesas e morangos.

*5. *Sementes como o gergelim e a linhaça. *

*6. * Grãos de aveia, cevada, arroz integral, grumos de trigo integral, linhaça, milheto e centeio. Além disso, a vitamina B17 também é encontrada em grãos e sementes de damasco, pêssego, fermento de cerveja, arroz com cascas, arroz com abóbora; brotos ou sementes de maçã, cerejas, sabugueiro, amoras, mirtilos, alforjón, sorgo, milheto, caju, nozes de macadâmia e brotos de feijão. Todos os itens acima são a maior fonte de vitamina B17 absorvível.

Agora que você conhece o segredo

http://www.patrialatina.com.br/cancer-nao-e-uma-doenca-mas-um-negocio-multimilionario/

